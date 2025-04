Wanesa z nowym rekordem

Wanesa Hrynkiewicz-Sudnik przepłynęła w basenie w ciągu 12 godzin 38 km i 400 metrów. To nowy rekord elblążanki, poprawiony o 2 km, który zapewnił jej szóste miejsce w klasyfikacji open i drugie wśród kobiet podczas zawodów Otyliada Mistrzów.

Otyliada Mistrzów odbyła się w aquaparku w Strzelinie. Zgromadziła 25 zwycięzców marcowej Otyliady (wśród nich była elblążanka Wanesa Hrynkiewicz-Sudnik). w której wystartowało ponad 2,2 tys. osób z całego kraju.

Elblążanka w Otyliadze Mistrzów przepłynęła przez 12 godzin 38 km i 400 metrów, bijąc swój dotychczasowy rekord o 2 km. Zajęła 6. miejsce w klasyfikacji open i 2. miejsce wśród kobiet, zaraz za rekordzistką Karoliną Szczepaniak, która w lutym pobiła Rekord Guinnessa pływając bez przerwy przez 48 godzin.

Wanesę podczas wyścigu wspierał jej kilkuosobowy zespół: Martyna Waśniewska, Zuzanna Madej i Artem Maltsev.

– Support dbał o nią przez całe 12 godzin, podając jedzenie, motywując ją do dalszej walki i oczywiście świetnie się przy tym bawiąc. Dawał z siebie wszystko, ale musieliśmy robić drzemki, żeby dotrwać do rana…, podczas gdy Wania przez 12 godzin pływała bez przerwy! To nie ciało, a głowa decyduje, jak daleko możesz zajść! – informuje obecny na miejscu tata pływaczki Arkadiusz Hrynkiewicz-Sudnik.