Weekend coraz bliżej – czas na Dolinkę!

Piątek to dobry moment, żeby pomyśleć o tym, jak wykorzystać zbliżające się wolne dni. Jeśli szukasz miejsca, w którym można aktywnie popływać, pobawić się z rodziną albo po prostu odciąć się od codziennego tempa, Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka sprawdzi się idealnie.

Dla rodzin i osób szukających zabawy

Strefa rekreacyjna to propozycja dla każdego, kto chce spędzić czas w bardziej swobodnej formie. Znajdziecie tu basen rekreacyjny z hydromasażami, sztuczną falą, grzybkiem wodnym czy wielopunktowymi masażami ściennymi. Na najmłodszych czeka bezpieczny brodzik z kolorowymi zabawkami, tunelami, zjeżdżalniami i armatkami wodnymi – miejsce, z którego dzieci zwykle nie chcą wychodzić.

Dla potrzebujących wytchnienia

Jeśli w weekend zależy ci przede wszystkim na odpoczynku, strefa relaksu będzie strzałem w dziesiątkę. Dwie wanny z hydromasażem, zestaw różnorodnych saun, basen schładzający i podgrzewane leżaki tworzą atmosferę, która pozwala naprawdę się wyciszyć.

Dla tych, którzy lubią pływać

W strefie sportowej czeka duży, 25-metrowy basen z ośmioma torami. To świetna przestrzeń zarówno dla osób trenujących regularnie, jak i tych, którzy po prostu chcą przepłynąć kilka długości dla zdrowia.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Na piętrze działa bufet z przekąskami i napojami – wygodne rozwiązanie, gdy planujesz spędzić tu więcej czasu. Można też kupić stroje kąpielowe czy akcesoria, jeśli czegoś zabraknie w torbie. Przed obiektem znajduje się duży parking, a także miejsca dla rowerów i autobusów.

Dolinka jest otwarta codziennie od 6:00 do 22:00, więc bez trudu dopasujesz wizytę do swojego planu dnia. A skoro weekend tuż-tuż, warto już teraz zaplanować chwilę dla siebie i bliskich. CRW Dolinka zaprasza!