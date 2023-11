Weekend na macie

Aleksandra Kocięba wywalczyła dwa medale w zawodach Pucharu Polski w judo. Elblążanka triumfowała w rywalizacji juniorek, do złota dołożyła brąz juniorek młodszych. Brązowy medal juniorów młodszych wywalczył tez Jakub Sielski z Tomity Elbląg.

Judo w Elblągu jest stosunkowo popularną dyscypliną sportu. Ostatni weekend dla elbląskich judoków był niezwykle pracowity.

W Bytomiu judocy walczyli w Otwartym Pucharze Polski juniorów młodszych (do lat 18) i juniorów (do lat 21). Oprócz zawodników z Polski na macie pojawiła się silna grupa Czechów. Na liście startowej zameldowało się 570 zawodników.

Na uwagę zasługuje występ Aleksandry Kocięby z Truso Elbląg, która wróciła z dwoma medalami. Elblążanka wygrała rywalizację juniorów w wadze do 78 kilogramów. W Pucharze Polski juniorów młodszych wywalczyła brązowy medal w wadze do 70 kilogramów. O medal otarł się junior Mukhtar Alwaqedi, który został sklasyfikowany na piątym miejscu w wadze do 60 kilogramów. Na siódmych miejscach uplasowały się Zuzanna Młocicka (w obu kategoriach wiekowych: U-18 w wadze +70 kg, U-21 w wadze 78 kg), Jakub Hulewicz (U-18 w wadze 90 kg), Dawid Kacprzak (U-18 w wadze +90 kg).

Spośród judoków Tomity Elbląg największy sukces odniósł Jakub Sielski, który w rywalizacji juniorów w wadze do 55 kilogramów wywalczył trzecie miejsce. Rywalizację juniorów młodszych elblążanin zakończył na siódmym miejscu w wadze do 50 kilogramów. Blisko medalu juniorów młodszych byli też Tymoteusz Lic (w wadze do 60 kilogramów) oraz Maciej Dryka (w wadze powyżej 90 kilogramów)

Młodsi zawodnicy startowali w Mistrzostwach Pomorza Dzieci. Tytuł Najlepszego zawodnika turnieju w rocznikach 2013-2014 przypadł Bartoszowi Zielińskiemu z Truso Elbląg. Elblążanin wywalczył dwa złote medale (w rywalizacji roczników 2015-2016 oraz startując w wyższym roczniku, 2014-2015). Judocy Truso do Elbląga wrócili z sześcioma złotymi medalami, jednym srebrnym i jednym brązowym. Zawodnicy Tomity wywalczyli trzy złote, trzy srebrne oraz cztery brązowe medale.

Judocy z niepełnosprawnościami rywalizowali w Gdyni, również na zawodach Pucharu Polski. Najlepszym judoką turnieju uznano Mirosława Kostkę z IKS Atak Elbląg. Podopieczni Michała Dąbrowskiego i Pauliny Dąbrowskiej wywalczyli pięć złotych medali (Anna Rybicka, Weronika Fercho, Agnieszka Strąk, Michał Bryl, Mirosław Kostka), trzy srebrne (Mateusz Okoński, Rafał Topolski, Marcin Liszcz) i cztery brązowe (Adam Wiśniewski, Michał Weroński, Konrad Szumski, Mateusz Bielecki,). Gdyńskim turniejem judocy IKS Atak zakończyli sezon startowy w tym roku.