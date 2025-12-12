Weekend w strefie relaksu

Tydzień powoli dobiega końca, a myśl o spokojnym weekendzie zaczyna coraz wyraźniej przebijać się przez codzienny zgiełk. Jeśli marzysz o miejscu, w którym ciało i głowa wreszcie zwolnią, Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka będzie idealnym kierunkiem.

To właśnie tutaj znajdziesz jedną z najbardziej klimatycznych stref relaksu w mieście – przestrzeń, która powstała po to, by dać ci oddech od obowiązków i pozwolić na pełne zanurzenie w spokoju.

Jacuzzi na dobry początek

Dwie wanny z hydromasażem to naturalny wybór, kiedy potrzebujesz rozluźnienia po intensywnym tygodniu. Ciepła woda i masaż mięśni sprawiają, że napięcie znika niemal natychmiast. To idealny sposób, żeby wejść w weekendowy nastrój bez pośpiechu i bez planu.

Sauny dla ciała i umysłu

Strefa saun w Dolince to zestaw różnorodnych doświadczeń. Do dyspozycji masz saunę suchą, parową oraz biosaunę. Każda z nich działa inaczej, ale wszystkie łączy jedno – pozwalają oderwać się od wszystkiego i w kilka minut poczuć, że organizm wraca na właściwe tory.

Po każdej sesji możesz skorzystać ze strefy schładzania: natrysków, basenu chłodzącego czy biczy wodnych. To świetny sposób, by odświeżyć ciało i wzmocnić efekty sauny.

Podgrzewane leżaki – ostatni akcent relaksu

Jeśli lubisz spokojnie dojść do pełnej regeneracji, czekają na ciebie podgrzewane leżaki. To miejsce, w którym czas płynie trochę wolniej. Można zamknąć oczy, pozwolić myślom odpłynąć i po prostu dać organizmowi chwilę spokoju.

Zaplanuj swoje spokojne chwile

CRW Dolinka jest czynne codziennie od 6:00 do 22:00, więc weekendowe odwiedziny możesz dopasować dokładnie do swoich potrzeb – poranny reset, popołudniowe wyciszenie albo wieczorna sesja relaksu.

Jeśli marzysz o prawdziwym odpoczynku, nie trzeba szukać daleko. Wystarczy wejść do Dolinki i pozwolić, by ciepło saun i jacuzzi zrobiło swoje. Weekend w wersji odprężającej? To właśnie tutaj!