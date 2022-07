Weekend z atrakcjami

Przed nami kolejny, sportowy wakacyjny weekend, a w nim nowe propozycje na aktywnie spędzony czas. Zobaczcie co Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla mieszkańców Elbląga na najbliższe dni.

Hulaj-nóżka (sobota, 30 lipca)

To już druga edycja imprezy zorganizowanej dla wszystkich dzieci do 12 lat. Podczas zawodów odbędą się starty na rowerkach biegowych i hulajnogach, w różnych kategoriach wiekowych, a także na różnych trasach. Kręćcie z nami kółeczka na Torze Kalbar, a otrzymacie pamiątkowe medale za udział w zawodach pełnych emocji. Limit uczestników został już osiągnięty, zatem zapraszamy wszystkich do kibicowania. Początek imprezy o godzinie 10:00.

Turniej siatkówki plażowej (niedziela, 31 lipca)

Zapraszamy wszystkich fanów siatkówki plażowej do Piastowa (Gmina Milejewo) na wakacyjny turniej, w którym uczestnicy powalczą medale oraz Puchar Dyrektora MOSiR w Elblągu. Areną zmagań będzie boisko IKS ATAK, a cała zabawa rozpocznie się o godzinie 10:00.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś (piątek, 29 lipca)

O godzinie 18:30 towarzyszymy grupie Team Karaś Elbląg podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w bezpłatnym treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie.

Tor Kalbar (piątek-niedziela)

Boiska do siatkówki i koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do dyspozycji elblążan. Do końca wakacji wszyscy chętni mogą korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 codziennie od godziny 9:00 do 21:00. Przypominamy o konieczności rezerwacji kortów tenisowych (tel. 537-443-376), a także imprezach, które odbywają się na terenie toru w ramach programu Wakacje z MOSiR-em.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka (piątek-niedziela)

Tutaj nie trzeba martwić się o pogodę. Na „Dolince” skorzystać można z basenów, atrakcyjnej strefy dziecięcej, jacuzzi i trzech rodzajów sauny. Zapraszamy także do udziału w zajęciach Aqua Fitness oraz Aerobiku dla Seniorów, które odbywają się od wtorku do czwartku.

Spędź tegoroczne Wakacje z MOSiR-em. Do zobaczenia na naszych obiektach!