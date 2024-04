Weekend z dmuchanym torem przeszkód

Na Dolinkę powracają dmuchane tory przeszkód. Znana i lubiana wodna atrakcja, która doskonale urozmaica pobyt na basenie dzieciom i dorosłym. Tory będą rozstawione na obu basenach: sportowym i rekreacyjnym. Z dmuchańców będzie można skorzystać już w najbliższą sobotę i niedzielę (od 13 do 14 kwietnia) w cenie standardowego biletu.

Ulubione przez elblążan dmuchańce powracają do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Już za chwilę każdy, bez względu na wiek, będzie mógł podjąć próbę ich pokonania. Dmuchane tory przeszkód to cykliczne atrakcje, dzięki którym urozmaicamy pobyt na basenie oraz łączymy dobrą zabawę z pływaniem.

Na basenie sportowym tor będzie przede wszystkim do dyspozycji starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. Tor w strefie rekreacyjnej będzie nadawał się idealnie do zabawy dla najmniejszych pływaków. Przy każdym z torów znajdować się będą ratownicy, którzy zadbają o bezpieczeństwo wszystkich osób. Oba tory dostępne będą od 13 do 14 kwietnia, w godzinach 6-22.