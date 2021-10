Weekend z Mistrzem w Elblągu

fot. MOSiR

Jeszcze w tym miesiącu Marcin Możdżonek zawita do Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR, żeby zachęcić do aktywności elblążan zarówno tych młodszych, jak i starszych. Już w następny weekend, 22 i 23 października, multimedalista największych siatkarskich imprez razem ze swoją fundacją i MOSiR-em zapraszają do udziału w dwóch wyjątkowych projektach.

Marcin Możdżonek to polski siatkarz, który grał na pozycji środkowego. Pierwszy sukces osiągnął zdobywając mistrzostwo świata juniorów w 2003 roku. Z reprezentacją Polski seniorów, której przez kilka lat był kapitanem, zdobył tytuł mistrza Europy (2009) i świata (2014). W zeszłym roku zakończył karierę sportową i założył fundację, której głównym celem jest propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport, głównie siatkówkę. Jednym z realizowanych projektów jest Weekend z Mistrzem w Elblągu. Dzień pierwszy, czyli piątek 22 października, należeć będzie do dorosłych miłośników siatkówki, których zapraszamy na wyjątkowy trening. Chcesz doskonalić swoje umiejętności pod okiem siatkarskiej legendy, dobrze się bawić i aktywnie spędzić czas razem z nami? Drugiej takiej okazji (najprawdopodobniej) nie będzie. Natomiast sobota (23 października) jawi nam się jako dzień sportowej rywalizacji młodzieżowych talentów. Do udziału w Możdżonek Cup zapraszamy drużyny siatkarskie ze szkół podstawowych z całego regionu. Rozgrywki będą prowadzone w formie 4x4, a drużyny mogą składać się z 4 zawodników na boisku + maksymalnie 2 rezerwowych. Na najlepsze ekipy, oprócz okazałych pucharów, czekają atrakcyjne nagrody. Zapowiada się świetny siatkarski weekend w Elblągu. Udział zarówno w piątkowym treningu, jak i w sobotnich rozgrywkach dla młodzieży, jest bezpłatny. Rejestracja uczestników na każde z wydarzeń odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu: 55 625 62 00 lub mailowo pod adresem: hsw@mosir.elbląg.eu Weekend z Mistrzem!

22 - 23 października 2021 (piątek i sobota)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR w Elblągu

al. Grunwaldzka 135 Piątek (22.10) - godzina 18:00 - Trening siatkarski dla dorosłych Sobota (23.10) - godzina 10:00 - Możdżonek Cup dla młodzieży Więcej informacji na stronie internetowej www.mozdzonek.eu oraz w mediach społecznościowych:

Facebook: www.facebook.com/mozdzonekofficialprofile Instagram: www.instagram.com/marcinmozdzonek Twitter: www.twitter.com/MarcinMozdzonek Organizatorami Weekendu z Mistrzem są: Fundacja Marcina Możdżonka oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

