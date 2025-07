Weekend z MOSiR-em bez względu na pogodę

Choć wakacyjna pogoda potrafi zaskakiwać, my mamy propozycje na każdą aurę – i każdą energię! W nadchodzących dniach zapraszamy na rolkowisko, rekreacyjny duathlon, turniej siatkówki plażowej oraz relaks w Dolince lub Parku Wodnym. Niezależnie od tego, czy wybierzesz sportową rywalizację, czy wodne atrakcje – z MOSiR-em lato w Elblągu zawsze jest aktywne.

Rolkowisko dla każdego (11 lipca, 10:00-19:00, lodowisko Helena)

Pogoda na piątek nie zapowiada się optymistycznie, ale my mamy na to dobrą radę. Wystarczy wziąć ze sobą rolki i wpaść na rolkowisko przy ul. Karowej! Właśnie tutaj w pełni bezpłatnie możecie korzystać ze specjalnej nawierzchni do jazdy na rolkach, a od godziny 17:00 będzie towarzyszyć wam muzyka.

Duathlon (12 lipca, 10:00, Bażantarnia)

Wiemy, jak bardzo lubicie bieganie i jazdę na rowerze – dlatego wracamy z drugą edycją Duathlonu! To wydarzenie łączące obie te dyscypliny kierujemy do dzieci i młodzieży do 15. roku życia. Duathlon ma charakter rekreacyjny – nie prowadzimy klasyfikacji końcowej, liczy się aktywność i dobra zabawa! Każdy uczestnik, który ukończy trasę, otrzyma pamiątkowy medal oraz słodką niespodziankę. Obowiązują zapisy online. Jeśli pozostaną wolne miejsca, będzie możliwość dołączenia także w dniu imprezy.

Turniej w „plażówkę” o Puchar Prezydenta (13 lipca, 10:00, Grupa Wodna)

Na pierwszy wakacyjny turniej w siatkówkę plażową zapraszamy do przystani Grupy Wodnej (ul. Wybrzeże Gdańskie), gdzie drużyny powalczą o Puchar Prezydenta Elbląga. W turnieju mogą wziąć udział ekipy składające się z 2 zawodników, a osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę opiekuna. Zapisy prowadzone są drogą internetową, a w przypadku wolnych miejsc będzie można zapisać się także w biurze zawodów w dniu turnieju.

Dolinka na każdą okazję (codziennie)

Kompleks basenów „Dolinka” przygotowany jest na każdą ewentualność. W razie niepogody zapraszamy was do Centrum Rekreacji Wodnej, gdzie czekają na was tory pływackie, basenik dziecięcy oraz strefa rekreacyjna wyposażona w jacuzzi, hydromasażery oraz wodny plac zabaw. Za dodatkową opłatą skorzystacie z kompleksu saun: suchej, parowej i biosauny. Obiekt czynny jest codziennie od 6:00 do 22:00.

Jeżeli pogoda zaskoczy nas pozytywnie – zapraszamy Was do Parku Wodnego! To właśnie tutaj, na świeżym powietrzu, możecie korzystać z 5 zjeżdżalni, 3 torów pływackich, rwącej rzeki, biczów wodnych i brodzika dla najmłodszych. Obiekt wyposażony jest również w leżaki, strefę wypoczynkową i gastronomiczną, dzięki czemu możecie zrelaksować się w komfortowych warunkach. Zapraszamy od 9:00 do 20:00.

Lato z radiem (12 lipca, start 9:00, koncerty 20:00, Wyspa Spichrzów)

Mieszkańcy Elbląga oraz turyści będą mogli przez cały dzień cieszyć się wieloma atrakcjami przygotowanymi przez Telewizję Polską i Polskie Radio. Poranek zacznie się od audycji „Lato z Radiem”, nadawanej na żywo w Radiowej Jedynce od 9:00 do 12:00.

Od godziny 12:00 przy Katedrze odbędzie się piknik edukacyjny „Ale kosmos!” z atrakcjami dla dzieci i dorosłych, a od 16:00 do 18:00 na Bulwarze Zygmunta Augusta odbędzie się potańcówka z największymi przebojami. Wieczorem na Wyspie Spichrzów o godz. 20:00 rozpoczną się koncerty, w których na scenie wystąpią: Anna Wyszkoni, Grzegorz Hyży, Małgorzata Ostrowska, Mesajah, Modelki, Natalia Szroeder, Roksana Węgiel, Urszula, Wilki i Tadeusz Seibert.