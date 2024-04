Weekend z MOSiR-em

Przed nami kolejny wiosenny weekend. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował małą ściągę atrakcji, które zagwarantują udane spędzenie czasu. W planie między innymi aktywne zajęcia, dmuchany tor przeszkód i rolki. Będzie w czym wybierać.

Dmuchańce na basenie

Dmuchany tor przeszkód powraca! W przypadku złej pogody nie musicie się już martwić o nudę. Dmuchańce będą dostępne dla wszystkich i pojawią się na basenie sportowym i rekreacyjnym. Skorzystać z nich można w cenie standardowego wejścia na basen. To dobra zabawa dla dużych i małych, a ich pokonanie nie jest wcale takie proste. Dmuchane tory będą dostępne w weekend, od 13 do 14 kwietnia, od godziny 6:00 do 22:00.

Aktywuj się

W sobotę warto pamiętać o zajęciach w ramach „Aktywuj się z MOSiR-em”. W sali fitness Lodowiska Helena, popis swoich umiejętności i poczucia rytmu dadzą dzieci i młodzież podczas zajęć Zumba Kids. Zajęcia podzielone są na dwie grupy: godz. 10:00 dzieci w wieku od 4 do 6 lat, i godz. 11:00 młodzież od 7 do 12 lat. Koszt pojedynczego wejścia wynosi 18 zł.

Na basenie Krytej Pływalni, również w sobotę, odbędą się zajęcia Aqua Senior. Z zajęć mogą skorzystać osoby powyżej 60 roku życia, a ćwiczenia są odpowiednio dopasowane, bezpieczne i skierowane do osób bez wcześniejszego doświadczenia. Aqua Senior odbywa się o dwóch godzinach: 11:00 i 12:00. Koszt pojedynczych zajść wynosi 13 zł.

Niedziela z mapą i rowerami

W niedzielę, 14 kwietnia, o godzinie 10:30 przy Bramie Targowej ruszy biuro zawodów, w którym będzie można zapisać się na wydarzenie „Rowerem na Orientację”. Jeśli znasz elbląskie ulice i lubisz jeździć na rowerze, to koniecznie weź udział. O 11:00 wszyscy zawodnicy ruszą w miasto, aby na podstawie mapy, odnaleźć punkty kontrolne i dodatkowo odpowiedzieć na zadane przy nich pytania. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najszybsi gadżety.

Rolki, koszykówka i piłka nożna

Od początku kwietnia Tor Wrotkarski Kalbar przy ul. Agrykola 8 funkcjonuje w wydłużonych godzinach. Z atrakcji na świeżym powietrzu można skorzystać codziennie, od 8:00 do 19:00. Do dyspozycji mieszkańców jest tor wrotkarski, boiska wielofunkcyjne do koszykówki, piłki nożnej, siatkowej i ręcznej. Po wcześniejszej rezerwacji i opłacie można również skorzystać z kortów tenisowych.

Pumptracki i skatepark

Jedną z darmowych atrakcji w Elblągu są skatepark i pumptracki. Obiekty cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród młodszych mieszkańców, którzy wykorzystują je do zwykłej jazdy czy do wykonywania tricków na deskach i hulajnogach. Pumptracki zlokalizowane są przy ul. Oliwskiej i na osiedlu Nad Jarem, przy ul. Kłoczowskiego. Ze skateparku natomiast można skorzystać udając się na ul. Wojska Polskiego. Przypominamy, że podczas jazdy na obiektach należy mieć kask, aby zadbać o bezpieczeństwo.

Więcej informacji na stronie mosir.elblag.eu, Facebooku, Instagramie i TikToku.