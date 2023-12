Weekend z MOSiRem

Nadchodzący weekend będzie obfitował w wiele aktywności, z których będzie mógł skorzystać każdy. Największym wydarzeniem będą oczywiście niedzielne „Mikołajki na lodzie”, nie zabraknie również zajęć w ramach „Aktywuj się z MOSiR-em”, czy szaleństwa na basenie Dolinka.

LODOWISKO HELENA

W piątek i sobotę zachęcamy do przyjścia na Lodowisko Helena, aby pojeździć na łyżwach. W piątek sesje odbywają się na godzinę 18:00 i 19:00, w sobotę natomiast na 12:20, 13:25, 14:35, 15:40 i 16:50. W niedzielę wyjątkowo ślizgawki o standardowych godzinach się nie odbędą. To za sprawą imprezy „Mikołajki na lodzie”, która rozpocznie się o godzinie 16:30 i potrwa do 18:00. Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich elblążan, niezależnie od wieku. W końcu liczy się dobra zabawa i wspólne świętowanie. Wejście na wydarzenie w cenie standardowego biletu na lodowisko.

W sobotę salę fitness przejmą dzieci i młodzież podczas cotygodniowych zajęć ZUMA KIDS, które odbywają się w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. Spotkania odbywają się z podziałem na grupy wiekowe. Godzina 10:00 to czas najmłodszych uczestników w wieku od 4 do 6 lat, na godzinę 11:00 natomiast zapraszamy dzieci starsze i młodzież w wieku od 7 do 12 lat. Gwarantowana dobra zabawa i aktywnie spędzony czas.

KRYTA PŁYWALNIA

AQUA Fitness i AQUA Senior, to propozycja dla miłośników wodnych ćwiczeń. Podczas tych zajęć nie jest wymagana umiejętność dobrego pływania, ani wysoki poziom zaawansowania. Wodna gimnastyka jest dla każdego, kto chce wprowadzić odrobinę ruchu do swojej codzienności i zgubić zbędne kilogramy. AQUA FITNESS w piątek o godzinie 20:00 i AQUA Senior w sobotę, o godzinie 11:00 i 12:00.

CENTRUM REKREACJI WODNEJ DOLINKA

Weekend na basenie, to zawsze dobry pomysł. Pogoda za oknem zachęca do ogrzania się, a idealnym sposobem na to będzie kąpiel w jacuzzi lub sesja w saunie. Na najmłodszych jak zwykle czeka strefa rekreacyjna, która nie ma przed nimi żadnych tajemnic. Czekamy na Was od 6:00 do 22:00.

Więcej aktywności i bieżących wydarzeń na stronie www.mosir.elblag.eu.