Weekendowe atrakcje z MOSiR-em

Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a w nim nowe propozycje na aktywnie spędzony czas, m.in.: wspólne bieganie z Team Karaś Elbląg, wycieczka kajakowa i rowerowa. Zobacz pozostałe propozycje Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przygotowane dla mieszkańców Elbląga na najbliższe dni.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś (piątek, 5 sierpnia)

W piątkowe popołudnie od godziny 18:30 towarzyszymy grupie Team Karaś Elbląg podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w bezpłatnym

treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie.

Wycieczka rowerowa (niedziela, 7 sierpnia)

Niedzielna wycieczka rowerowa będzie nieco dłuższa. Udamy się do Pasłęka, gdzie obejrzymy rzadko spotykany w naszym regionie kirkut, czyli żydowski cmentarz. To nieco tajemnicze miejsce jest ukryte na terenie miasta, a nasza wycieczka będzie okazją, aby poznać do niego drogę. Start w najbliższą niedzielę o godz. 10 z Ronda Bitwy pod Grunwaldem.

Wycieczka kajakowa (niedziela, 7 sierpnia)

Wycieczki kajakowe organizowane w ramach Wakacji z MOSiR-em cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jest to bardzo miła forma spędzania czasu na świeżym powietrzu i w ruchu. Dodatkowo obecność przewodnika PTTK uatrakcyjnia wycieczki po rzece Elbląg i pozwala na zobaczenie naszego miasta z zupełnie innej perspektywy. Niestety liczba kajaków jest ograniczona, obowiązywały zapisy i lista uczestników szybko się zapełniła. Kolejna wycieczka kajakowa odbędzie się za 2 tygodnie.

Tor Kalbar (cedziennie)

Boiska do siatkówki i koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do dyspozycji elblążan. Do końca wakacji wszyscy chętni mogą korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 codziennie od godziny 9:00 do 21:00. Przypominamy o konieczności rezerwacji kortów tenisowych (tel. 537-443-376), a także imprezach, które odbywają się na terenie toru w ramach programu Wakacje z MOSiR-em.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka (codziennie)

Tutaj nie trzeba martwić się o pogodę. Na „Dolince” skorzystać można z basenów, atrakcyjnej strefy dla dzieci, jacuzzi, biczów wodnych i trzech rodzajów sauny. CRW Dolinka czynne jest codziennie od 6:00 do 22:00. Zapraszamy także do udziału w zajęciach Aqua Fitness oraz Aerobiku dla Seniorów, które odbywają się od wtorku do czwartku.

Spędź tegoroczne Wakacje z MOSiR-em. Do zobaczenia na naszych obiektach!