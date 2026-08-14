Weekendowe atrakcje z MOSiR

Nie wiesz jak zaplanować nadchodzący weekend? Przychodzimy z podpowiedzią jak wykorzystać go maksymalnie. Czeka na Ciebie sobota wypełniona atrakcjami w Parku Wodnym Dolinka, rozgrzewająca sesja w saunie w CRW Dolinka, zabawa z mapą w Bażantarni lub przejazd na rolkach na Kalbarze. Sprawdź szczegóły.

Sobota w Parku Wodnym Dolinka (15 sierpnia, 9:00–20:00, ul. Moniuszki 27)

Najbliższa sobota będzie najcieplejszym dniem w tym tygodniu. Nie ma lepszego pomysłu na wykorzystanie tej okazji, niż wizyta w Parku Wodnym Dolinka. Tego dnia goście będą mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji: zumba w wodzie, aqua fitness, animacje dla dzieci: bańki mydlane, kolorowe warkoczyki i brokatowe tatuaże, to wszystko w cenie biletu na basen. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem obiektu i oferowanymi zniżkami, w tym dla posiadaczy karty „wElblągu”. Godzinowy harmonogram sobotnich atrakcji można znaleźć w artykule na stronie mosir.elblag.eu.

Weekendowy relaks w wodzie (codziennie, 6:00–22:00, Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, ul. Moniuszki 25)

Niezależnie od pogody można w CRW Dolinka można połączyć aktywność z odpoczynkiem – od treningu na basenie sportowym po relaks w strefie rekreacyjnej. Co powiecie na wieczorny seans w saunie, albo odprężającą sesję w jacuzzi? Taka sesja z pewnością poprawi krążenie, zapewni lepszy sen i ureguluje układ nerwowy. Zaplanuj czas tylko dla siebie, wolny od obowiązków, natłoku myśli i codziennych spraw. Basen czynny jest codziennie od 6:00 do 22:00.

Niedziela z zabawą w Bażantarni (16 sierpnia, 12:00, Bażantarnia)

W niedzielę czas na kolejną wakacyjną przygodę – tym razem w Bażantarni. Gra Miejska w ramach Wakacji z MOSiR-em połączy spacer po leśnych trasach z rozwiązywaniem zagadek i wykonywaniem przygotowanych zadań. Uczestnicy będą poruszać się po wyznaczonej trasie, korzystając z mapy i szukając kolejnych punktów. Start zabawy zaplanowano na godz. 12:00. Udział jest bezpłatny, a na osoby, które ukończą grę, będą czekały słodkie upominki.

Kalbar czeka na aktywnych (codziennie, 9:00–20:50, Tor Kalbar, ul. Agrykola 8)

Przez całe lato tor Kalbar zaprasza miłośników rolek oraz różnych form aktywności na świeżym powietrzu. Oprócz toru dostępne są również wielofunkcyjne boiska, na których można pograć np. w koszykówkę i aktywnie spędzić czas ze znajomymi lub rodziną. Do dyspozycji są też korty tenisowe, które można wynająć odpłatnie rezerwując wcześniej wizytę pod numerem telefonu 537 443 376.

Weekend z MOSiR-em, to gwarancja dobrze spędzonego czasu z rodziną, przyjaciółmi lub solo.