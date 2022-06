Weteran na medal

Sylwester Gliniecki jest żywym przykładem, że w tenisa stołowego można grać w każdym wieku. Elblążanin wywalczył właśnie srebrny medal w deblu na mistrzostwach Polski weteranów w kategorii powyżej 80 lat.

Sylwester Gliniecki ma 81 lat i jest członkiem Elbląskiego Klubu Sportowego Nestora. W wolnych chwilach gra w tenisa stołowego. I właśnie został wicemistrzem Polski weteranów w swojej kategorii wiekowej.

W weekend w Gliwicach odbyły się mistrzostwa Polski weteranów. Elblążanin w parze z Janem Hreczuchem z Wrocławia pokonali Romuald Stasiełowicza (Drezdenko) i Mariana Gęsickiego (Działdowo). Mecz miał niezwykle dramatyczny przebieg. Dwa pierwsze sety elbląsko – drezdenkowska para przegrała. Dolała jednak doprowadzić do remisu. W piątym secie doszło do walki na przewagi, w którym to jednak Sylwester Gliniecki i Jan Hreczun okazali się lepsi i to oni powalczyli o złoto.

W finale przegrali jednak z parą Zdzisław Orzechowski (Łowicz) i Henryk Glura (Bydgoszcz). Pierwszego seta Sylwester Gliniecki i Jan Hreczun wygrali. Niestety były to miłe złego początki. Do zażartej walki doszło w czwartym secie, który elbląsko – drezdenkowska para przegrała na przewagi zdobywając srebrny medal.

Z bardzo dobrej strony Sylwester Gliniecki pokazał się też w grze pojedynczej. Po zwycięstwie nad Janem Bukowskim z Bystrej i porażce z Marianem Gęsickim wyszedł z grupy na pierwszym miejscu. W fazie pucharowej w pierwszej rundzie pokonał Jerzego Sawczaka z Głogowa i w ćwierćfinale uległ Januszowi Malarzowi z Tarnobrzega. W efekcie został sklasyfikowany na miejscach 5 – 8.