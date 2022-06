Weź udział w Ninja Cross

26 czerwca, po raz pierwszy w naszym mieście, odbędą się amatorskie zawody Ninja Cross, które mają wyłonić najsprawniejszą kobietę i najsprawniejszego mężczyznę. Zapisy trwają.

I edycja zawodów Ninja Cross przeznaczona jest dla dla zawodników na poziomie amatorskim oraz średnio zaawansowanym, zatem start osób na co dzień startujących w rywalizacji elite lub pro jest wykluczony. Zawody będą podzielone na trzy etapy. W pierwszym będzie sprawdzana siła uczestników, a zadanie będzie polegało na wykonaniu jednego prostego ćwiczenia w kilku powtórzeniach. Więcej siły to więcej punktów do klasyfikacji ogólnej. W kolejnym etapie startujący zostaną poddani testowi na wytrzymałość. Jednakowy czas dla wszystkich, konkretne ćwiczenia do wykonania. Najwięcej punktów zgarnia zawodnik, który zajdzie najdalej. Na koniec na uczestników będzie czekał tor sprawnościowy. Każdy będzie miał kilka prób na pokonanie przeszkód. Koszt uczestnictwa to 50 zł. Limit miejsc jest ograniczony. Zapisy pod adresem e-mail parktrampolinelblag@gmail.com. W tytule proszę wpisać "Zawody Ninja Cross", a w zgłoszeniu imię, nazwisko, datę urodzenia, klub. Następnie zostaną odesłane odpowiednie instrukcje rejestracyjne. W razie wątpliwości organizatorzy proszą o kontakt pod nr tel. 531-855-692.