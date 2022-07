Weź udział w turnieju siatkówki 3x3

Graj z nami w siatkówkę. Przyjdź na Tor Kalbar ze swoimi znajomymi i powalczcie o medale i statuetki podczas wakacyjnego turnieju 3×3, zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Udział bezpłatny.

Siatkówka kojarzy się z wakacyjnym relaksem i słońcem. Jest to więc idealny czas na to, aby spróbować swoich sił w tej ciekawej dyscyplinie. Zwłaszcza, że do wygrania będą wyjątkowe nagrody.

Jest to nietypowa, ale bardzo łatwa i emocjonująca forma siatkówki. Obowiązywać będą zasady z plażowej odmiany tej dyscypliny, a zmagania toczyć się będą na placu gry o wymiarach 18×7 m. Gramy tylko jednego seta, czyli do 21 punktów. Każdy pojedynek będą prowadzić sędziowie.

Turniej rozpocznie się w środę, 6 lipca, o godzinie 17:00. Aby wystartować w zawodach należy zapisać się przed grą w biurze zawodów, od godziny 16:30. W imprezie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy w dniu rywalizacji mają ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą w dniu zawodów, przed startem w turnieju, dostarczyć podpisane przez rodziców/opiekunów oświadczenie, które jest dostępne w treści regulaminu, lub te otrzymane w biurze zawodów. W każdej drużynie może być zgłoszonych tylko 3 zawodników.

