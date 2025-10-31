Weź udział w VII Pływackiej Sztafecie Niepodległości

Już wkrótce elblążanie będą mogli wziąć udział w VII Pływackiej Sztafecie Niepodległości. To wyjątkowa okazja, by w aktywny sposób uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Na pływalni przy ul. Robotniczej 68 spotkają się zarówno doświadczeni pływacy, jak i ci, którzy chcą po prostu dobrze się bawić i spróbować swoich sił w wodzie, przyczyniając się do wspólnego wyniku. Trwają zapisy.

Organizatorzy zachęcają całe rodziny do wzięcia udziału w VII Pływackiej Sztafecie Niepodległości i pobicia ubiegłorocznego rekordu wynoszącego 271 km 600 m. Każdy uczestnik, niezależnie od wieku czy umiejętności pływackich, może przyczynić się do tego sukcesu, wybierając dystans dopasowany do swoich możliwości – od 25 metrów po pływanie w trybie „no limit”. Zachęcamy do udziału również najmłodszych pływaków, którzy będą mogli przepłynąć basen z użyciem deski pływackiej.

Pływacka Sztafeta to nie tylko wyzwanie sportowe, ale przede wszystkim sposób na wspólne celebrowanie niepodległości. Udział jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek. Zapisy prowadzone są za pomocą formularza – liczba miejsc jest ograniczona.

Sztafeta wystartuje we wtorek, 11 listopada, na basenie w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68 o godzinie 17:00. Wydarzenie potrwa do godziny 21:00 – przez cały ten czas uczestnicy będą pływać, starając się pobić ubiegłoroczny rekord.

Organizatorami imprezy są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz Szkoła Pływania „Maluchy Pływają”.