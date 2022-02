Wicemistrzostwo województwa juniorek MKS Truso Elbląg

W miniony weekend (5-6 lutego) w Olsztynie, odbyły się mistrzostwa województwa warmińsko-mazurskiego w piłce siatkowej juniorek.

Zawodniczki MKS Truso Elbląg po rundzie zasadniczej w ostatniej kolejce wywalczył sobie drugie miejsce. Awans do turnieje zanotowały 4 najlepsze zespoły:

1. UKS CHEMIK SMS OLSZTYN

2. ENERGA MKS TRUSO ELBLĄG

3. UMKS MIKRO EŁK

4. SMS OSTRÓDA

- Pierwszego dnia w sesji porannej rozegraliśmy swój pierwszy mecz z UMKS MIKRO Ełk. Po pierwszej rundzie nasz bilans był 1:1. Od początku wiedzieliśmy, że pierwszy mecz turnieju będzie bardzo ważny tym bardziej, że zespół gości został wzmocniony przez jedna wartościową zawodniczkę. Pierwszy set ułożył się po naszej myśli dzięki dobrej taktycznej zagrywce wyłączaliśmy z gry najlepszą zawodniczkę z Ełku. Pewnie wygraliśmy seta do 16. Drugi set był bardzo wyrównany, raz jeden zespół prowadził, raz drugi. Wszystko rozegrało się w końcówce na przewagi wygraliśmy seta do 23. Zespół z Ełku przegrywał już 2:0 więc od początku trzeciego seta zaryzykował na zagrywce. Co zdecydowanie przeniosło się na wynik tego seta, którego przegraliśmy do 20 – opowiada trener zawodniczek Wojciech Samulewski.

W czwartej partii zawodniczki Truso podrażnione przegrana partią zmobilizowały się i ponownie wróciły do dobrej zagrywki i bardzo dobrego przyjęcia. Wygrały seta do 20. MVP spotkania została Zuzanna Katyszewska

- O godz. 16:00 rozegraliśmy spotkanie z SMS Ostróda. Ostróda po pierwszej porażce chciała się zrehabilitować. Natomiast nasz zespół po pierwszym spotkaniu rozpędzony nie zamierzał się zatrzymać. Od początku dobrze realizowaliśmy taktykę. Bardzo dobrze graliśmy w systemie blok-obrona co przekładało się na dużą ilość kontr. Pewne zwycięstwo 3:0 (20,15,17). Zapewniliśmy sobie już awans do ¼ MPJ i walkę o mistrzostwo województwa – podkreśla trener. MVP spotkania została Edyta Fiedorowicz

- W niedzielę graliśmy z faworytem rozgrywek z UKS CHEMIK SMS OLSZTYN. Zespół wygrał rundę zasadniczą z bagażem drugoligowym, gdzie już miał pewne utrzymanie w tych rozgrywkach. Pierwszy set bardzo zacięty pierwsza połowa seta punkt za punkt. W pewnym momencie Olsztyn wyszedł na prowadzenie 18:15, czas trenera, mobilizacja w szeregach zespołu i wróciliśmy do gry. Kilka skutecznych obron i skończonych kontrataków na piłce sytuacyjne wyszliśmy na prowadzenie 23:21. Niestety świetna zagrywka zespołu z Olsztyna, bezpośrednie błędy w przyjęciu i nieskończone ataki i to zespół z Olsztyna cieszył się z wygrania pierwszego seta. Drugi set do koncertowa gra olsztynianek w zagrywce, nie mogliśmy poradzić sobie z przyjęciem tej trudnej zagrywki, seta przegraliśmy do 15. Trzecia odsłona to mobilizacja w szeregach zespołu. Nie myliśmy nic do stracenia postawiliśmy na silną zagrywkę i to się opłaciło. Dyktowaliśmy warunki gry, wszystko układało się po naszej myśli. Prowadziliśmy już 13:6. Kilka zmian w zespole z Olsztyna i powoli zespół niwelował straty. Wszystko rozegrało się w końcówce spotkania. Dwa nieskończone ataki raz na lewym i prawym skrzydle wykorzystał Chemik i wygrał całe spotkanie 3:0 – podsumowuje trener Wojciech Samulewski.

Najlepsza zawodniczka meczu: Martyna Tarmasewicz.

Najlepsza zawodniczka całego turnieju: Zuzanna Katyszewska

Skład: Amelia Tarnecka, Edyta Fiedorowicz, Zuzanna Katyszewska, Patrycja Wilemska, Julia Łukaczyk, Martyna Tarmasewicz, Gabriela Jachimczyk, Patrycją Dąbrowska, Weronika Dąbrowska, Anita Semkiw, Alicja Szaruga, Nikola Kaczmarzyk.

