Wicemistrzostwo województwa siatkarek z Energa MKS Truso Elbląg!

W dniach 18-21 stycznia w Olsztynie odbywał się Finał Wojewódzki w kategorii juniorek, w którym udział brały zawodniczki Energa MKS Truso Elbląg oraz trzech innych klubów z naszego województwa - UKS SMS Chemik Olsztyn (gospodarz), SMS Ostróda oraz UKS Green Volley Ełk.

W pierwszym meczu elblążanki zmierzyły się z zespołem UKS Green Volley Ełk, z którym w fazie zasadniczej dwukrotnie wygrywały. Tym razem jednak po ponad 2 godzinnej walce i kilku nie wykorzystanych sytuacjach do zakończenia spotkania na swoją korzyść, zawodniczki Truso musiały uznać wyższość rywalek, przegrywając swój pierwszy pojedynek na tym turnieju w tie-breaku (3:2).

Przegrana owa sprawiła, iż marzenia o awansie zaczęły się oddalać, szczególnie zważając na fakt, iż w piątek 19.01.2024r. dziewczęta czekała ciężka przeprawa, bowiem musiały zmierzyć się z faworytem, a także gospodarzem turnieju UKS SMS Chemik Olsztyn, który w fazie zasadniczej nie przegrał ani jednego meczu, a stracił zaledwie jednego seta.

W tym meczu nie liczyła się jednak sama wygrana, a ilość setów, którą ewentualnie udałoby się zwyciężyć. To zadanie, mimo wszystko także nie było proste zważając na poziom gry prezentowany przez olsztynianki. Mecz ten skończył się więc wynikiem niezbyt przychylnym dla zawodniczek Truso, które ponownie musiały uznać wyższość rywalek, tym razem przegrywając 3:0.

Sytuacja w tabeli po dwóch dniach rozgrywek była zerojedynkowa - jeśli w niedziele (21.01) Truso wygra z SMS Ostróda zajmuje drugie bądź trzecie miejsce w zależności od wyniku następnego meczu, zaś jeśli przegra zajmuje czwarte miejsce, co oznacza brak awansu do 1/4 Mistrzostw Polski Juniorek. Dziewczęta wiedziały o co grają, wszyscy policzyli punkty i zdawali sobie sprawę co trzeba zrobić, oczywiście tylko w teorii, bo prawdziwa weryfikacja nadeszła już na parkiecie hali Hosianum. W pierwszym secie to Ostróda była górą, co dawało przeciwniczką elblążanek nadzieję, iż są już blisko zwycięstwa. Mecze siatkówki jednak na jednym secie się nie kończą, co pokazały elblążanki, odbudowując się po przegranej partii. Następne trzy sety, przepełnione walką i ogromem emocji, należały już do zawodniczek Truso. To sprawiło, iż to one mogły cieszyć się z miejsca premiowanego awansem, jednak nadal pozostawało pytanie, które te miejsce będzie. Wszystko zależało bowiem od następnego meczu pomiędzy Olsztynem oraz Ełkiem. Chemik Olsztyn musiał zwyciężyć 3:0, aby nasze zawodniczki cieszyły się z vice mistrzostwa. Olsztynianki potwierdziły swoją dominację, kończąc ten mecz bez straty seta i tym samym zamykając cały turniej w stosunku 9 do 0. Dzięki takiemu rozwojowi wydarzeń to elblążanki zawiesiły na swoich szyjach srebrne medale Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W tym miejscu warto podkreślić, iż większość elbląskiego zespołu składa się z zawodniczek, które grają jeszcze w kategorii juniorek młodszych, a nawet w kategorii młodziczek!



Finał Województwa Warmińsko-Mazurskiego Juniorek był zwieńczeniem fazy zasadniczej w tej kategorii. Udział w niej brały 4 najlepsze zespoły z województwa

Klasyfikacja końcowa:

UKS SMS Chemik Olsztyn, Energa MKS Truso Elbląg, SMS Ostróda UKS Green Volley Ełk

Trzy pierwsze miejsca mogły cieszyć się z przepustki do etapu centralnego rozgrywek tj. Ćwierćfinału Mistrzostw Polski Juniorek.

Zawodniczkom Energa MKS Truso Elbląg oraz Trenerowi Dominikowi Sobczakowi serdecznie gratulujemy, a także życzymy powodzenia w dalszej fazie rozgrywek.

Skład drużyny ENERGA MKS Truso Elbląg: Nikola Kaczmarzyk (K,L), Weronika Dąbrowska, Lena Dubnowska, Oliwia Korożan, Blanka Piecyk, Daria Szczygieł, Julia Lubowiecka, Zuzanna Rakoczy, Kinga Pacek, Gabriela Graczyk, Julia Mantorska, Żaklina Wardyn, Anna Sielewicz (L), Amelia Szulc, Wiktoria Król, Zosia Rymkiewicz