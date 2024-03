Wieczór pełen uśmiechów, kolorów i dobrej zabawy

Rodzinna Noc na Dolince po raz kolejny udowodniła, że jest właściwą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Elbląga. W sobotni wieczór uczestnikom wydarzenia towarzyszyła radosna i pełna pozytywnej energii atmosfera, dyskotekowy klimat, a dosłownie całe Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka tętniło życiem. Zobacz zdjęcia.

Jeszcze na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy mieliśmy pewność, że czeka nas świetna zabawa. Zainteresowanie wydarzeniem było na tyle duże, że bilety wyprzedały się co do ostatniej sztuki kilka dni przed imprezą, za co serdecznie dziękujemy Wam z całego serca. A jak przebiegła impreza?

Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji, w tym specjalne strefy z zadaniami, które po zakończeniu imprezy nagradzane były słodkimi upominkami. Najmłodsi mogli również skorzystać z zorganizowanych zabaw w wodzie, takich jak zumba czy pływanie na dmuchanych materacach oraz deskach SUP. Również dla dorosłych nie brakowało rozrywki – strefa chillout z leżakami i barem pozwoliła na chwilę relaksu i odpoczynku przy pysznym jedzeniu i napojach. Muzyka grana przez DJ-a dodatkowo podgrzewała atmosferę, zachęcając do zabawy i tworząc dyskotekowy klimat. Nie można też zapomnieć o przygotowanej ściance, przy której uczestnicy mogli zrobić pamiątkowe zdjęcia, utrwalając wspaniałe chwile spędzone na imprezie.

Serdecznie dziękujemy Wam za liczną obecność oraz wspaniałą zabawę w rodzinnej atmosferze. Mamy nadzieję, że za rok ponownie zobaczymy się podczas Rodzinnej Nocy na Dolince, a także podczas kolejnych imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Do zobaczenia!