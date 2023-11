Wielki sukces tancerzy z EKT Jantar

Błażej Jezierski i Malwina Cybulska z Elbląskiego Klubu Tańca Jantar zdobyli 7. miejsce na Mistrzostwach Świata w Rumunii w kategorii Junior II (14-15 lat) w stylu standardowym. Jest to ogromny sukces młodych tancerzy z Elbląga.

Mistrzostwa Świata Juniorów II ST odbyły się w niedzielę, 5 listopada w Rumunii. W zawodach brała udział cała światowa elita taneczna w tej kat. wiekowej. Elblążanie pokazali się z bardzo dobrej strony. Błażej Jezierski i Malwina Cybulska to bardzo utalentowani młodzi tancerze, którzy na co dzień trenują pod okiem trenerów: Michała Zacharewicza i Katarzyny Czyżyk. Z całą pewnością jeszcze nie raz dostarczą nam powodów do dumy.

Udział w najwyższej rangi, światowych turniejach to dla naszych zawodników doskonała okazja do zdobycia tanecznego doświadczenia, a także możliwość zmierzenia się z najlepszymi tancerzami ze świata. Zdobyta w ten sposób pewność siebie i przekonanie o tym, że w tak zaciętej rywalizacji można osiągnąć sukces, z całą pewnością przełoży się na podwyższenie poziomu sportowego tancerzy z EKT Jantar – powiedziała Magdalena Czarnocka-Kaptur, Prezes Stowarzyszenia Jantar Elbląg.

Na najwyższym stopniu podium w Mistrzostwach Świata Juniorów II ST stanęła para z Rumunii, srebrne medale przypadły parze niemieckiej, a trzecie miejsce wywalczyli Litwini.