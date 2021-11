Wielkie ściganie na lodowisku

Od piątku do niedzieli elbląskie lodowisko „Helena” opanowali short trackowcy. Z dobrej strony pokazali się gospodarze – zawodnicy i zawodniczki elbląskiego Orła. Zobacz zdjęcia.

Od piątku do niedzieli na elbląskim lodowisku Helena trwały Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w short tracku. To trzecie zawody z tego cyklu w tym sezonie. Dla juniorów była to tez okazja do wywalczenia punktów do kwalifikacji Mistrzostw Świata Juniorów.

Z elblążan najlepiej zaprezentował się Jędrzej Borowiecki, który wśród mężczyzn zajął trzecie miejsce w wieloboju. Na ten wynik złożyły się srebrny medal na 1500 metrów i dwa brązy na 500 i 1000 metrów. - Jędrek wśród juniorów był najlepszy, zrobił pierwszy krok do kwalifikacji na mistrzostwa – mówi Ireneusz Borowiecki, trener short tracku w Orle Elbląg.

Bardzo dobrze zaprezentowały się też młodsi zawodnicy i zawodniczki Orla Elbląg. Amelia Nowakowska była trzecia, Martyna Górka czwarta w klasyfikacji wieloboju juniorek C. W finałowych biegach dziewczyny jeździły jedna za drugą. Ostatecznie Amelia Nowakowska wywalczyła dwa brązowe medale (na 1000 i 500 metrów), Martyna Górka została sklasyfikowana na trzeciej pozycji na dystansie 1500 metrów. Na pozostałych dystansach dziewczyny zajęły czwarte miejsca. - Trzeba też wziąć pod uwagę czasy dziewczyn, zawodniczki pojechały na wysokim poziomie – skomentował Ireneusz Borowiecki.

Dobrze zaprezentowali się też chłopcy z tej kategorii wiekowej. Najlepszy wynik z elblążan w wieloboju zanotował Tymon Hryniewicz, który został sklasyfikowany na czwartym miejscu. Elblążanin najlepiej pojechał na 500 metrów, gdzie zdobył brązowy medal. Na pozostałych dystansach był szósty (na 1500 m) i czwarty (na 1000 m). W pierwszej dziesiątce klasyfikacji wielobojowej znaleźli się także: Michał Krause (piąty), Jakub Olak (siódmy) oraz Oskar Sokołowski (dziesiąty).

Pozostali zawodnicy i zawodniczki Orła zajmowali dalsze pozycje.

Kolejne Okręgowe Zawody Rankingowe odbędą się za trzy tygodnie w Białymstoku. Prosto ze stolicy Podlasia sześcioro zawodników Orła wyjedzie na dwutygodniowy camp do Sanoka, którego zwieńczeniem będą kolejne zawody. W tym czasie Jędrzej Borowiecki będzie przebywał na obozie kadry narodowej. - Będzie też walczył o udział w Uniwersjadzie, ale ma kilku konkurentów. Zobaczymy jak mu pójdzie, kwalifikacja będzie zależała od jego wyników – mówi trener i tata zawodnika.