Wielkie strzelanie w Wielką Sobotę

Elbląscy czwartoligowcy urządzili sobie dziś festiwal strzelecki. Rezerwy Olimpii rozgromiły Mazur Ełk, Concordia – Błękitnych Pasym. W Braniewie porażka Zatoki na pożegnanie stadionu.

W końcówce meczu rywal na deskach

Mecz Concordii Elbląg z Błękitnymi Pasym był starciem lidera IV ligi z „czerwoną latarnią” tych rozgrywek. W ostatnich meczach pomarańczowo-czarni mają problemy ze zdobywaniem goli w pierwszej części spotkania. Nie inaczej było i tym razem. Po 45 minutach Concordia sensacyjnie i bezbramkowo remisowała na własnym stadionie z najgorszą na ten moment drużyną IV ligi. W drugiej połowie wszystko wróciło do normy. Dwie bramki Mateusza Szmydta dały pomarańczowo – czarnym prowadzenie. Dzieła zniszczenia lider dokonał w ostatnim kwadransie spotkania.

Concordia Elbląg – Błękitni Pasym 6:0 (0:0)

Bramki: 1:0 – Szmydt (53. min.), 2:0 – Szmydt (56. min.), 3:0 – Drewek (73. min.), 4:0 – Nestorowicz (84. min.), 5:0 – Nestorowicz (89. min.), 6:0 – M. Pelc (90. min.)

Concordia: Melnychenko (81' Ignaciuk) – Barros, Bukacki (62' Nestorowicz), Szmydt, Skierkowski, Szawara (76' P. Pelc), Rudziński (56' Drewek), Wieliczko, Augusto (56' M. Pelc), Lewandowski (81' Piech), Łęcki (46' Wojeczko)

Piątka Jakuba Braneckiego

Długo kazali czekać na pierwsze zwycięstwo podopieczni Karola Przybyły. Ale jak już wygrali, to jeńców nie brali. W meczu rezerw Olimpii Elbląg z Mazurem Ełk napastnik gospodarzy Jakub Branecki urządził sobie festiwal strzelecki. Młodzieżowiec na listę strzelców wpisał się pięć razy: trzy w pierwszej połowie i dwa w drugiej. Po bramce dołożyli jeszcze Sebastian Milanowski i Adrian Szantyr.

Olimpia II Elbląg – Mazur Ełk 7:0 (5:0)

Bramki: 1:0 – Milanowski (7. min.), 2:0 – Branecki (11. min.), 3:0 – Branecki (33. min.), 4:0 – Branecki (38. min.), 5:0 – Szantyr (40. min.), 6:0 – Branecki (79. min.), 7:0 – Branecki (86. min.)

Olimpia II: Szymonowicz - Kazimierowski, Wierzba, Filipczyk – Pokrywka (70' Płaza), Łabecki, Milanowski, Danowski, Szantyr (46' Winiarski) - Branecki, Kozera (60' Gorzycki)

Smutne pożegnanie ze stadionem Smoków

Dzisiejszy mecz w Braniewie (Zatoka Braniewo vs Jeziorak Iława) był dla Smoków szczególny. To było ostatnie spotkanie braniewskiej drużyny na swoim stadionie. Teraz siedziba braniewskich sportowców przejdzie duży remont, a piłkarze swoje mecze będą rozgrywać we Fromborku.

(fot. Zatoka Braniewo)

Piłkarze Zatoki nie zdołali sprawić niespodzianki i przegrali z Jeziorakiem 0:4. Być może wynik byłby inny, gdyby w 53. minucie Jakub Szymanowski wykorzystał rzut karny (bramkarz Jezioraka obronił). Gospodarze kończyli mecz w dziesięciu, po tym jak czerwoną kartkę zobaczył Przemysław Matelski.

Zatoka Braniewo – Jeziorak Iława 0:4 (0:1)

Bramki: 0:1 – Kwiatkowski (2. min.), 0:2 – Wacławski (63. min.), 0:3 – Bartkowski (70. min.), 0:4 – Kwiatkowski (85. min.)

Zatoka: Ptak – Mowczyn (60' Lewandowski), Chomko (46' Redesiuk), Szpakowski, Wolak (75' Opalach), Graczyk, Matelski, Szymanowski (75' Kowzan), Jakimczuk, Wieliczko (70' Sawicki), Grzyb

