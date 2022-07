Wiking z kontraktem w hokejowej ekstraklasie

Wychowanek elbląskich Wikingów – Oliwier Kurnicki podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z występującą w hokejowej ekstraklasie Energą Toruń. Elblążanin gra na pozycji obrońcy.

- Moja przygoda z hokejem zaczęła się bardzo podobnie jak przygody innych zawodników, a mianowicie tata zabrał mnie na lodowisko i bardzo spodobała mi się jazda na łyżwach, a że dobry kolega mojego taty jest trenerem w Elblągu, to zabrał mnie na trening i bardzo mi się to spodobało – mówi Oliwier Kurnicki w wywiadzie dla strony internetowej Energi Toruń.

Pewną ciekawostką jest fakt, że pierwsza wzmianka o Oliwierze Kurnickim w portElu pojawiła się... przy okazji podawania wyników Międzyszkolnych Zawodów w Łyżwiarstwie Szybkim – Short Track w 2017r. Wikingowie zdominowali tamte zawody, a uczeń Szkoły Podstawowej nr 11 triumfował na dystansach 222 i 444 metrów. - Chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 11, w której trenowałem koszykówkę, w którą do tej pory lubię grać i myślę, że gdyby nie wyszło z hokejem, to bym dalej trenował właśnie koszykówkę – mówił Oliwier Kurnicki we wzmiankowanym wywiadzie.

Pozostał jednak przy hokeju, ale do sportowego rozwoju potrzebna była zmiana klubu. Na początku elblążanin trafił do Stoczniowca Gdańsk, z którym w 2018 r. zdobył mistrzostwo Polski w kategorii żak starszy. W meczu o pierwsze miejsce z Podhalem Nowy Targ zdobył jedną z bramek. Trafił też do reprezentacji Polski do lat 16 i 18 w hokeju na lodzie. „Przeprowadzka z Elbląga do Gdańska nie była łatwą decyzją dla młodego chłopaka - musiał zamieszkać w internacie, zmienić szkołę oraz środowisko. Miłość do hokeja i możliwość dalszego rozwoju sportowego była jednak dla niego najważniejsza.” - pisaliśmy w 2019 r. przy okazji powołania do reprezentacji U16.

Oliwier Kurnicki podpisał kontrakt z KH Energą Toruń (fot. KH Energa Toruń)

2019 r. przyniosła też zmiany w przynależności klubowej – elblążanin trafił do Sokołów Toruń. To właśnie z toruńskim środowiskiem elblążanin związał swoje sportowe losy. Zdobył srebrny medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2020 r., grał w 1 lidze hokeja (drugi poziom rozgrywek) oraz Centralnej Lidze Juniorów. Zagrał też na tegorocznych Mistrzostwach Świata Juniorów we włoskim Asiago. W ubiegłym roku elblążanin zadebiutował w Enerdze Toruń – zespole występującym na najwyższym szczeblu rozgrywek w polskim hokeju. Wystąpił w dziewięciu spotkaniach, ani razu nie wpisał się do protokołu meczowego.

- Pokazać się z jak najlepszej strony , mocno podwyższyć swoje umiejętności które pomogą mi stać jeszcze lepszym zawodnikiem i pomóc jak najlepiej potrafię drużynie – takie cele postawił sobie Oliwier Kurnicki na bieżący sezon w rozmowie ze stroną klubową.

Kilka dni temu podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt.