Wiktoria Gabis z brązem Młodzieżowych Mistrzostw Polski

Z brązowym medalem Młodzieżowych Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów wraca do Elbląga Wiktoria Gabis. Zawodniczka Meyera Elbląg pobiła swoje rekordy życiowe i z wynikiem 174 kg w dwuboju zasłużenie stanęła na podium.

W Ciechanowie odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów. Doskonale zaprezentowała się na nich Wiktoria Gabis z Meyera Elbląg, startująca w wadze do 77 kg. Podopieczna trenera Grzegorza Rajkowskiego rywalizację w rwaniu rozpoczęła od 70 kg. W drugiej próbie było o 4 kg więcej. Trzeciego podejścia (78 kg) nie zaliczyła, co w tamtym momencie dawało jej trzecie miejsce.

W podrzucie sukcesem zakończyły się wszystkie trzy próby, w których Elblążanka zaliczyła kolejno: 85 kg, 92 kg oraz 100 kg. Wynik 174 kg w dwuboju dał Elblążance upragniony brązowy medal. Złoto wywalczyła Maria Karolak z Włókniarza Konstantynów Łódzki (197 kg), a srebro powędrowało do Marty Klimek z Atlety Gdańsk (188 kg).

Niewiele do medalu zabrakło Tomaszowi Talewiczowi w wadze powyżej 110 kg. Elblążanin wrócił do startów po poważnej kontuzji. W rwaniu podopieczny Grzegorza Rajkowskiego uzyskał wynik 145 kg i był czwarty ex aequo z Sebastianem Orłem z AZS AWF Biała Podlaska.

Panowie w podrzucie stoczyli ciekawy pojedynek o czwarte miejsce. W trzeciej próbie podopieczny Grzegorza Rajkowskiego dźwignął 173 kg, o kilogram więcej od rywala, i ostatecznym wynikiem 318 kg w dwuboju zapewnił sobie miejsce tuż za podium. Zwyciężył Borys Osuch z Budowlanych Opole (355 kg) przed zawodnikami Mazovii Ciechanów: Markiem Gugałą (346 kg) i Szymonem Ziółkowskim (334 kg).

Z kolei Krzysztof Wróblewski, startujący w wadze do 110 kg, zajął ósme miejsce z wynikiem 255 kg w dwuboju (115 kg w rwaniu i 140 kg w podrzucie).