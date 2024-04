Wings for life. Wystartuj w Elblągu!

5 maja na całym świecie odbędzie się kolejna edycja imprezy Wings for Life, z której dochód przeznaczony jest na badania dotyczące leczenia urazów rdzenia kręgowego. W Polsce taki bieg odbywa się raz w roku w Poznaniu (pakiety rozeszły się w kilka minut), ale dołączyć do tej rywalizacji można dołączyć w każdym miejscu. I do tego w Elblągu zachęca trener Bogusław Tołwiński.

Ten bieg jest wyjątkowy, ponieważ setki tysięcy ludzi na całym świecie biorą w nim udział dokładnie w tym samym czasie. W Polsce start odbędzie się 5 maja o godz. 13 w Poznaniu. Uczestników dosłownie goni meta, w Polsce to auto, za którego kierownicą od lat zasiada Adam Małysz. Dany uczestnik kończy bieg, gdy auto, jadące co godzinę z rosnącą prędkością, go dogania.

Pakiety na imprezę w Poznaniu rozeszły się dosłownie w kilka minut, ale nic straconego, bo do rywalizacji można dołączyć w każdym wybranym przez siebie miejscu. Wystarczy tylko opłacić wpisowe (80 zł, w tym jest pamiątkowa koszulka), zalogować się do aplikacji Wings for Life i z nią wystartować, gdzie tylko chcemy.

Tymczasem w Elblągu pojawił się pomysł, by osoby, które nie mogły pojechać do Poznania, spotkały się w Elblągu i włączyły się do rywalizacji na trasie tzw. Enduroman, czyli 5-kilometrowej pętli, prowadzącej niebieskim i zielonym szlakiem Bażantarni.

- Zapraszam wszystkich chętnych, zarówno z aplikacją Wings for Life, jak i bez. Spotkajmy się przy wiacie Irena na polanie, skąd o godz. 13 wyruszycie na trasę. Ja wyruszę 15 minut po was i każdemu kogo uda mi się dogonić, ale szybko biec nie będę, po prostu przybiję piątkę. Przewiduję, że na tej trasie najwytrwalsi mogą spędzić około półtorej godziny – mówi znany w Elblągu trener Bogusław Tołwiński, który zachęca do włączenia się chętnych do idei Wings for Life.

- Wings for Life World Run to globalny bieg charytatywny, który każdego roku odbywa się w maju. Motto wydarzenia to "biegniemy dla tych, którzy nie mogą". Pomożesz w słusznej sprawie, jeśli tylko weźmiesz udział w biegu. 100% Twojego wpisowego trafi do Fundacji non-profit Wings for Life i pomoże wynaleźć metodę leczenia urazów rdzenia kręgowego – czytamy na stronie imprezy.

Od 2014 roku w Wings For Life odbyło się w 195 krajach na całym świecie, zgromadziło ponad 1,2 mln uczestników, którzy przebiegli w sumie prawie 12 mln kilometrów, zbierając prawie 44 mln funtów na badania dotyczące leczenia urazów rdzenia kręgowego.