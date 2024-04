Wiosenny Aqua Maraton na Dolince

Już niebawem na terenie Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka rozpocznie się wiosenny Aqua Maraton - pierwszy w tym roku. To wyjątkowy blok dwugodzinnych ćwiczeń, które zapewniają solidną porcję aktywności przy użyciu hantli czy piankowych makaronów. Start w czwartek, 18 kwietnia, o godzinie 19:30.

Maraton Aqua Fitness to propozycja dla wszystkich - bez względu na wiek czy doświadczenie. Jeśli chcesz poprawić swoją sprawność ruchową, zadbać o kondycję i spróbować czegoś nowego, to jest to idealna okazja. Nie musisz się martwić swoim poziomem zaawansowania, liczą się przede wszystkim chęci i dobra zabawa. Podczas tego wydarzenia połączymy elementy fitnessu z niepowtarzalną atmosferą, której towarzyszyć będą kolorowe światła i energetyczna muzyka. Aqua Maraton poprowadzą doświadczeni instruktorzy, których na co dzień możecie spotkać na zajęciach "Aktywuj się z MOSiR-em". Podczas dwugodzinnego bloku ćwiczeń pójdą w ruch piankowe makarony, hantle i inne akcesoria. Oprócz standardowej gimnastyki wodnej, odbędzie się również Zumba, czyli trening cardio z elementami tańca.

Wejście na Maraton Aqua Fitness kosztuje 30 złotych lub można skorzystać z karnetu na Aqua Fitness.