Wiosna pływacka zawita do Dolinki

Młodzi pływacy w kategorii wiekowej od 9 lat i młodsi do 15 lat i starsi będą rywalizowali 17 kwietnia (czwartek) w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, gdzie odbędzie się siedemnasta edycja Elbląskiej Wiosny Pływackiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Elbląga dr Michał Missan.

łodzi pływacy z kilkunastu klubów sportowych ponownie zawitają do Elbląga, by 17 kwietnia (czwartek) wystartować w Elbląskiej Wiośnie Pływackiej. To wydarzenie sportowe z bogatą historią, które organizatorem jest Uczniowski Klub Pływacki Jedynka Elbląg we współpracy z Miastem Elbląg oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

W tegorocznych zawodach zgodnie z regulaminem może wziąć udział maksymalnie 350 zawodniczek i zawodników.

- Na listach startowych mamy już ponad 300 zawodniczek i zawodników. Spodziewam się, że ta liczba jeszcze wzrośnie w ostatnich dniach przed zawodami – mówi Katarzyna Jureko, prezes UKP Jedynka Elbląg.

Zawody w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka przy ul. Moniuszki odbędą się w dwóch blokach. W pierwszym zaplanowano rywalizację na 50 m stylem klasycznym i motylkowym, 100 m stylem klasycznym, motylkowym i grzbietowym oraz 200 m stylem dowolnym. W drugim bloku odbędą się wyścigi na 50 m stylem dowolnym i grzbietowym, 100 m stylem zmiennym oraz sztafeta 7x50 m stylem dowolnym.

UKP Jedynka istnieje od 2004 r. To największy klub szkolący w zakresie pływania w Elblągu. W tym roku Klub realizuje zadanie w ramach konkursu dot. upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom – regularnymi zajęciami treningowymi objętych jest 100 zawodniczek i zawodników. W ub. roku wysoką formę potwierdził Marcel Jureko, który wywalczył dwa złote medale na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, dwa złote medale na zimowych mistrzostwach Polski juniorów, ustanowił rekord Polski w kat. 16 lat na dystansie 100 m stylem klasycznym i uczestniczył w mistrzostwach Europy juniorów. 20 marca podczas Elbląskiego Święta Sportu znalazł się w gronie sportowców nagrodzonych przez Prezydenta Elbląga.