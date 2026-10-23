Wodne dmuchańce, rowerowa przygoda i sesja na łyżwach

Przed nami kolejny weekend pełen pomysłów na aktywne spędzanie czasu. W niedzielę wybierzemy się rowerami do farmy osiołków, a na miłośników sportu i rekreacji czekają również ślizgawki na Lodowisku Helena, dmuchane tory przeszkód w CRW Dolinka oraz Tor Kalbar. Sprawdź co MOSiR proponuje na weekend.

Ślizgawki na lodowisku (Piątek-Niedziela, ul. Karowa 1)

Sezon łyżwiarski trwa, a Lodowisko Helena zaprasza na kolejne sesje na tafli. W piątek można skorzystać ze ślizgawek o godz. 19:10 i 20:15 (ze strefą freestyle). W sobotę i niedzielę zaplanowano wejścia o godz. 13:30, 14:40, 15:50 i 17:00 – pierwsza sesja jest przeznaczona dla rodzin z dziećmi, a niedzielna o 17:00 obejmuje strefę freestyle. Łyżwy wypożyczycie u KS Orzeł za 13 zł. Cały harmonogram ślizgawek i szczegóły znajdziecie w zakładce na stronie mosir.elblag.eu.

Dmuchane tory przeszkód w CRW Dolinka (Sobota-Niedziela, ul. Moniuszki 25)

Od soboty do niedzieli (24-25 października) na gości Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka czeka dodatkowa atrakcja w cenie biletu – dmuchane tory przeszkód. To okazja, by sprawdzić swoją sprawność, pokonać wodne wyzwania i połączyć pływanie z dobrą zabawą. Oprócz torów można korzystać z basenu sportowego, strefy rekreacyjnej oraz części relaksacyjnej. CRW Dolinka jest czynne codziennie w godz. 6:00–22:00, więc to dobry pomysł na aktywny weekend niezależnie od jesiennej aury.

Rowerem do farmy osiołków (Niedziela, 25 października, ul. Wodna)

Tym razem Miejska Wycieczka Rowerowa poprowadzi uczestników do Błotnicy, gdzie odwiedzimy farmę osiołków Ośle Uszy. Trasa liczy około 40 kilometrów i prowadzi przez Jazową, Wierciny oraz śluzę Michałowo, a w drogę powrotną ruszymy przez Jegłownik i Wikrowo. Na miejscu będzie okazja spotkać sympatycznych mieszkańców farmy, dlatego warto zabrać ze sobą jabłka i marchewki. Udział w wycieczce jest bezpłatny, a powrót do Elbląga planowany jest około godziny 15:00. Pamiętajcie też, że w nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas – przestawiamy zegarki o godzinę do tyłu! Zbiórka o 10:00 przy napisie Elbląg na ul. Wodnej.

Aktywnie na torze Kalbar (Codziennie, ul. Agrykola 8)

Miłośników rolek i aktywności na świeżym powietrzu zapraszamy również na Tor Kalbar. To miejsce, w którym można poćwiczyć jazdę, spędzić czas z rodziną lub spotkać się ze znajomymi na wielofunkcyjnych boiskach. Warto wykorzystać jesienne dni na ruch i rekreację na świeżym powietrzu, zanim pogoda na dobre przeniesie nas do obiektów krytych. Czekamy na Was od 9:00 do 18:50.

Szczegóły funkcjonowania obiektów oraz cennik znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu. Zachęcamy również do polubienia naszego profilu na Facebooku, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami.