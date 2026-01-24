WOŚP na sportowo, czyli parkun policzył się z cukrzycą

Mimo mrozu w elbląskiej edycji Biegu Policz się z cukrzycą pod szyldem WOŚP i parkrun park Modrzewie wystartowało ponad 80 osób. Uczestnicy byli też niezwykle hojni podczas licytacji, z których do puszki trafiło prawie 4,4 tys. złotych. Zobacz zdjęcia.

To była 251. edycja parkrun park Modrzewie w Elblągu, czyli cosobotnich spotkań, podczas których uczestnicy pokonują biegiem, truchtem lub marszem dystans 5 km. To była wyjątkowa edycja, bo poświęcona 34. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przed startem i pod koniec wydarzenia odbywały się licytacje, na które trafiło mnóstwo fantów. Hitami były przetwory, wędzonki wykonane przez parkrunowców, a także zestawy kosmetyków czy gadżety związane z elbląskimi drużynami sportowymi - Energą Start czy Silvantem Handball.

Na mecie WOŚP-owego parkrun zameldowało się 82 uczestników, a z licytacji uzyskano dokładnie 4394 zł i 15 groszy, które trafiły już na konto elbląskiego sztabu WOŚP.