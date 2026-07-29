Wraca letnia pogoda - czas na Park Wodny!

Po kilku bardziej kapryśnych dniach lato ponownie pokaże swoje najlepsze oblicze. Najbliższe dni zapowiadają się słonecznie i ciepło, dlatego to doskonały moment, aby zaplanować wypoczynek na świeżym powietrzu. Jeśli szukacie miejsca, w którym można połączyć relaks, aktywność i świetną zabawę, Park Wodny Dolinka czeka na Was codziennie w godzinach 9:00–20:00.

To przestrzeń stworzona z myślą o całych rodzinach, grupach znajomych i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić letni dzień. Na goścTo i czekają odkryte baseny rekreacyjne i pływackie, pięć zjeżdżalni o różnym stopniu trudności, rwąca rzeka, brodziki dla najmłodszych oraz pomosty do plażowania. Każdy znajdzie tu swój sposób na udany wypoczynek – od spokojnego relaksu po sporą dawkę wodnych emocji.

Park Wodny Dolinka to także miejsce, w którym można spędzić znacznie więcej niż godzinę czy dwie. Do dyspozycji odwiedzających są boiska do siatkówki plażowej i kometki, rozległe tereny zielone zachęcające do odpoczynku oraz strefa gastronomiczna, w której można zregenerować siły przed kolejną porcją wodnych atrakcji.

Przed nami ciepłe dni, dlatego warto wykorzystać pogodę i zaplanować wizytę na Dolince. To świetna propozycja zarówno dla mieszkańców Elbląga, jak i osób odwiedzających nasze miasto. Wystarczy zabrać strój kąpielowy, ręcznik i dobry humor – reszta czeka już na miejscu.

Park Wodny Dolinka jest czynny codziennie w godzinach 9:00–20:00. Zapraszamy do wspólnego korzystania z uroków lata!