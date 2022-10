Wspinali się na Wały Tolkmita

Wiszące nisko nad ziemią ołowiane chmury powitały uczestników październikowej edycji Miejskich Wycieczek Rowerowych. Mimo to na starcie wycieczki przy ulicy Ogólnej pojawiła się spora grupa rowerzystów, aby pokręcić korbami w kierunku Wałów Tolkmita nad Tolkmickiem. Zobacz zdjęcia.

Początek naszej jazdy przebiegał w lekkim deszczyku, który przed Krasnym Lasem na chwilę przeszedł w ulewę, zmuszając nas do założenia kurtek przeciwdeszczowych. Na szczęście nie trwało to długo i przy wiatach w Krasnym Lesie udało się wykonać zdjęcie grupowe.

Przez Jelenią Dolinę i Ogrodniki dotarliśmy do początku Białej Drogi, której odcinek po remoncie i poszerzeniu jest teraz wygodną arterią rowerową. Zwłaszcza, jak jedzie się w dół… Tak więc w szybkim tempie dotarliśmy do dużego skrzyżowania leśnych dróg na Kadyny i Przybyłowo, aby ruszyć w kierunku tej drugiej wsi.

Przed nami był odcinek wzdłuż rzeczki Stradanki, w rezerwacie której znajdują się Wały Tolkmita. Tam zrobiliśmy sobie dłuższą przerwę, spędzając czas w kolorowym lesie. Weszliśmy tam na szczyt dawnego grodziska, z którego kiedyś było widać Zalew Wiślany, a krótką opowieścią o dawnych mieszkańcach tych ziem zabawił nas Leszek Marcinkowski, przewodnik i prezes PTTK Oddziału Ziemi Elbląskiej. W dole słychać było rzekę Stradankę, którą wyraźnie będzie widać od listopada do kwietnia, kiedy liście całkiem spadną z drzew.

Byliśmy na półmetku naszej wycieczki, także był to też dobry moment na rozdanie słodkiego wsparcia energetycznego w postaci czekoladowych wafli przygotowanych przez naszego sponsora, Gminę Elbląg. W końcu nadszedł czas na opuszczenie lasu i powrót do cywilizacji. W Tolkmicku zajrzeliśmy do sklepu uzupełnić zapasy napojów, a także spojrzeliśmy na zamglony Zalew Wiślany.

Dalsza droga prowadziła szlakiem GreenVelo wzdłuż brzegu tego akwenu przez Kadyny i Suchacz. W Suchaczu uczestnicy otrzymali pieczątki potwierdzające udział w wycieczce, które bardzo się przydadzą podczas grudniowego rozstrzygnięcia konkursu „Aktywny uczestnik Miejskich Wycieczek Rowerowych”.

Następnie przez Nadbrzeże i Kamionek Wielki dojechaliśmy do skrzyżowania ulic Odrodzenia i Mazurskiej, gdzie na dawnej rampie kolejowej wycieczka dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i bezpieczną jazdę.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki i Gminą Elbląg.

W listopadzie Miejska Wycieczka Rowerowa będzie prowadziła po Żuławach Wiślanych, gdzie odwiedzimy „Żuławskie Trójmiasto”. Widzimy się 6 listopada, ruszamy o godz. 10 spod napisu ELBLĄG na Starym Mieście.