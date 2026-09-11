Wybierz gimnastykę w wodzie

Nie każdy lubi trening na sali, ale ruch w wodzie może być zupełnie innym doświadczeniem. W ramach „Aktywuj się z MOSiR-em” mieszkańcy Elbląga mogą korzystać z kilku rodzajów zajęć aqua fitness w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka i na Krytej Pływalni. W ofercie są poranne treningi, wieczorne zajęcia oraz propozycje przygotowane z myślą o seniorach. Sprawdź, czym różnią się poszczególne zajęcia i wybierz coś dla siebie.

Poranki z Aqua Fitness – zacznij dzień od ruchu

Poniedziałki i środy, godz. 8:30 | Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka

Dzień można rozpocząć aktywnie, ale bez konieczności wybierania bardzo intensywnego treningu. Poranki z Aqua Fitness to ogólnorozwojowe zajęcia, podczas których pracuje całe ciało. Ćwiczenia wykonywane w wodzie pomagają poprawić sprawność, koordynację i kondycję, a dzięki właściwościom wody są mniej obciążające dla układu ruchu. To propozycja dla osób, które chcą regularnie się ruszać i dobrze rozpocząć dzień.

Aqua Fitness – kiedy masz ochotę na mocniejszy trening

Wtorki i czwartki, godz. 19:45 | Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka

Poniedziałki, środy i piątki, godz. 20:05 | Kryta Pływalnia

Wieczorne Aqua Fitness to bardziej dynamiczna propozycja dla osób, które chcą solidnie popracować nad kondycją i siłą. W trakcie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia z użyciem sprzętu wypornościowego i oporowego, a także bez dodatkowych przyborów. Trening angażuje całe ciało i pozwala aktywnie wykorzystać czas spędzony w basenie.

Aqua Senior – spokojniej, ale wciąż aktywnie

Środy, godz. 9:15 i 10:15 | Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka

Soboty, godz. 11:00 i 12:00 | Kryta Pływalnia

Aqua Senior to zajęcia przygotowane z myślą o osobach 60+, które chcą zadbać o swoją sprawność i pozostać aktywne. Program obejmuje ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające i rozciągające, a zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem możliwości uczestników.

Woda odciąża stawy i kręgosłup, dlatego trening może być komfortową formą ruchu również dla osób, które nie przepadają za intensywnymi ćwiczeniami na lądzie. Co ważne, wejście na zajęcia obejmuje również 30 minut pływania dowolnego po treningu.

Informacje organizacyjne

Ceny wejść oraz karnetów różnią się w zależności od obiektu i rodzaju zajęć. Szczegółowy cennik oraz aktualne informacje dotyczące zapisów znajdują się na stronie mosir.elblag.eu.

Na zajęcia należy zabrać strój kąpielowy, klapki, ręcznik oraz butelkę wody. Zajęcia trwają 30–35 minut, a wejście na Aqua Senior obejmuje dodatkowo 30 minut pływania dowolnego.

Warto również sprawdzić ofertę karnetów MOSiR. Przy ich doładowaniu można otrzymać nawet 50% bonusu, a dzięki karnetowi łatwiej i szybciej opłacisz wejścia na obiekty MOSiR oraz zajęcia w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. Dowiedz się więcej o karnetach.