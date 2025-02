Wybierz swoją formę aktywności na weekend

fot. MOSiR w Elblągu

Zbliża się weekend, a to oznacza kolejne sportowe atrakcje na terenie Elbląga. Miłośnicy dwóch kółek mogą wziąć udział w rowerowej wyprawie do Pasłęka, fani zimowych aktywności pożegnają sezon na torze Kalbar, a na poszukujących energii czekają zajęcia fitness i wodne atrakcje. Sprawdź, co przygotował dla Ciebie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Aktywuj się w weekend W piątek o 17:00 zapraszamy na Jogę na lodowisku Helena, a o 18:15 w sali fitness ruszamy z intensywnym Turbo Spalaniem. Miłośnicy biegania mogą dołączyć do darmowego treningu z Bartnicki Team Elbląg – start o 18:30 na bieżni przy ul. Saperów. Na zakończenie dnia, o 20:00, relaks i wysiłek połączymy na zajęciach Aqua Fitness w Krytej Pływalni. W sobotę kontynuujemy wodną aktywność – o 11:00 i 12:00 zapraszamy seniorów i seniorki na zajęcia w basenie. Natomiast dla najmłodszych mamy Zumbę Kids w sali fitness lodowiska Helena: o 10:00 dla przedszkolaków i o 11:00 dla dzieci w wieku szkolnym. Rowerowa wycieczka do Pasłęka Celem lutowej odsłony Miejskich Wycieczek Rowerowych będzie nowa siedziba Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania (LGD), która obecnie mieści się w Pasłęku. Pojedziemy tam na dwóch kółkach i zobaczymy, co się tam zmieniło. Wyruszamy w niedzielę, 23 lutego, o godzinie 10:00 z ronda im. Bitwy pod Grunwaldem. Udział jest bezpłatny, a szczegółową zapowiedź znajdziecie na mosir.elblag.eu. Tor Kalbar do niedzieli Nadchodząca odwilż oznacza zakończenie sezonu zimowego na torze Kalbar. Ostatnie sesje (1,5h) odbędą się w piątek (21 lutego) o 18:30, w sobotę (22 lutego) o godz. 12:00, 14:00, 16:30 i 18:30 oraz w niedzielę (23 lutego) od godz. 10:0, 12:00, 14:00, 16:30 i 20:00. Po zamknięciu toru obiekt zostanie przygotowany do wiosennego sezonu, w którym będzie można korzystać z boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury do jazdy na rolkach i wrotkach. Miłośnicy łyżew oczywiście nadal mogą korzystać z krytego lodowiska Helena, którego sesje (50min) odbywają się w piątki o godz. 18:00 i 19:00 oraz w soboty i niedziele o godz. 13:10, 14:20, 15:30 i 16:40. Baseny na wyciągnięcie ręki Oprócz jazdy na łyżwach zachęcamy do korzystania z Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Jest to doskonała propozycja dla rodzin chcących spędzić czas rekreacyjnie, ale również na sportowo. Strefa rekreacyjna, sauny, basen sportowy – to wszystko jest do Waszej dyspozycji. Obiekt czynny jest codziennie od 6:00 do 22:00. Zapraszamy!

MOSIR w Elblągu