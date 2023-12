Wybierz swoją ulubioną aktywność

Od spokojnych i rozciągających ćwiczeń, po intensywne i dynamiczne treningi. Na zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji każdy znajdzie coś dla siebie.

W ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em” do dyspozycji mieszkańców mamy cały szereg aktywności dla każdego. Intensywne Turbo Spalanie, skoczna ZUMBA i ZUMBA Kids, wyciszająca Joga i uśmierzający ból – Zdrowy Kręgosłup. Każde z tych ćwiczeń jest całkowicie inne i skupia wysiłek na zupełnie innych partiach ciała. Różnią się również intensywnością, serią powtórzeń, czy dynamiką. Łączy jest fakt, że odbywają się na dwóch salach fitness – na Krytej Pływalni i Lodowisku Helena.

Zajęcia organizowane na sali fitness Lodowiska Helena

Turbo Spalanie – intensywny trening oparty na elementach tabaty. Pozwala na zgubienie zbędnych kilogramów, poprawę sylwetki i wzmocnienie mięśni. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i środę, o godzinie 19:15.

Joga – wyciszająca, relaksująca, ale również poprawiająca poszczególne partie ciała. Zajęcia skierowane są dla tych osób, które poszukują chwili wytchnienia w zabieganym świecie i chcą popracować nad ruchomością ciała. Praktyka odbywa się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy o godzinie 18:00.

ZUMBA – energetyczne ruchy, rytmiczna muzyka i wyborowe towarzystwo. Zajęcia z Zumby już znalazły sporą część osób, które odnalazły w niej swoją nową pasję. Grupy w dalszym ciągu są otwarte, więc również i Ty możesz dołączyć do tej pełnej pozytywnej energii społeczności. Zumba odbywa się w każdy wtorek i czwartek z podziałem na poziom zaawansowania. Wtorki 19:30 grupa początkująca, 20:30 grupa zaawansowana, czwartki 19:30 grupa zaawansowana, 20:30 grupa początkująca.

ZUMBA Kids – dzieci w każdej fazie rozwoju potrzebują dużej dawki ruchu i aktywności. Zajęcia z Zumby dla dzieci, to doskonała alternatywna i połączenie ze sobą różnych stylów tańca. Proste choreografie, przyciągające hity i pozytywna atmosfera, to zajęcia na których Twoje dziecko polubi ruch na nowo. Ćwiczenia odbywają się w każdą sobotę, o godzinie 10:00 dzieci od 4 do 6 lat, godzina 11:00 dzieci i młodzież od 7 do 12 lat.

Bilety na powyższe zajęcia dostępne są w kasie lodowiska, ale zachęcamy również do skorzystania z biletomatu znajdującego się na głównym holu naprzeciwko wejścia.

Zajęcia organizowane na sali fitness Krytej Pływalni

Zdrowy Kręgosłup – siedzący tryb życia, długofalowa praca za biurkiem, nadmierne dźwiganie ciężarów. Choroby i zwyrodnienia kręgosłupa to nasza choroba cywilizacyjna. Można im zapobiec dbając o kręgosłup i plecy profilaktycznie. Lekcje odbywają się w każdą środę o 19:15.

Wszystkie nasze zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, które prowadzą je z prawdziwą pasją.

Koszt jednorazowego wstępu wynosi 18 zł, płatne bezpośrednio w kasie przed zajęciami Krytej Pływalni. Zachęcamy również do skorzystania z możliwości zakupu miesięcznego karnetu, który pozwala oszczędzić pieniądze.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mosir.elblag.eu.