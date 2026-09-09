Wybierz swoje zajęcia fitness – „Aktywuj się z MOSiR-em”

Wrzesień to dobry moment, żeby wrócić do regularnego ruchu albo rozpocząć swoją przygodę z aktywnością fizyczną. W ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em mieszkańcy Elbląga mogą korzystać z różnorodnych zajęć fitness prowadzonych w dwóch odnowionych salach na Lodowisku Helena. W tegorocznej ofercie znalazły się zarówno dynamiczne treningi, jak i zajęcia nastawione na wzmacnianie, rozciąganie czy poprawę świadomości własnego ciała. Sprawdź, co przygotowaliśmy i wybierz coś dla siebie. Pierwsze zajęcia ruszą w poniedziałek, 14 września.

Brzuch i Pośladki – skup się na konkretnych partiach

Dolna sala fitness | Wtorek i czwartek, godz. 17:15

Brzuch i Pośladki to zajęcia skoncentrowane na wzmocnieniu mięśni brzucha, pośladków i nóg. Trening opiera się na ćwiczeniach wzmacniających i modelujących sylwetkę, które pomagają poprawić siłę, stabilizację i ogólną sprawność. To dobry wybór dla osób, które chcą popracować nad konkretnymi partiami mięśniowymi, a jednocześnie zadbać o ogólną kondycję.

Pilates – wzmacnianie i świadomy ruch

Górna sala fitness | Wtorek i czwartek, godz. 16:30 – gr. podstawowa | Wtorek i czwartek, godz. 17:30 – gr. zaawansowana

Pilates opiera się na precyzyjnych i kontrolowanych ruchach, które pomagają wzmacniać mięśnie, poprawiać stabilizację oraz zwiększać elastyczność ciała. Dużą uwagę poświęca się mięśniom głębokim, prawidłowej postawie i świadomej pracy z oddechem. To propozycja dla osób, które chcą poprawić sprawność i jakość codziennego ruchu. Ćwiczenia wykonywane są z naciskiem na technikę i dokładność, dlatego zajęcia mogą być dobrym wyborem zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej aktywnych.

FitStep – trening w rytmie muzyki

Górna sala fitness | Poniedziałek, godz. 17:00 | Środa, godz. 19:00

FitStep to propozycja dla osób, które lubią połączenie fitnessu i tańca. Dynamiczne ćwiczenia wykonywane przy muzyce angażują całe ciało, pomagają poprawić kondycję, koordynację ruchową i sprawność, a przy tym dostarczają sporo pozytywnej energii. Nie trzeba mieć doświadczenia tanecznego – najważniejsza jest chęć ruchu i dobra zabawa.

Turbo Spalanie – mocny trening dla całego ciała

Górna sala fitness | Poniedziałek i środa, godz. 18:00 | Piątek, godz. 17:30

Lubisz intensywny wysiłek? Turbo Spalanie to zajęcia inspirowane treningiem Tabata, w których krótkie, wymagające serie ćwiczeń przeplatane są przerwami na odpoczynek. Trening angażuje wiele partii mięśniowych, pomaga poprawić kondycję i wydolność oraz skutecznie wykorzystać czas przeznaczony na aktywność. W piątki zajęcia odbywają się w formule Turbo Spalanie MIX.

Joga – ruch, oddech i wyciszenie

Górna sala fitness | Poniedziałek, godz. 19:00 | Środa, godz. 17:00

Podczas zajęć Vinyasa Yoga ruch płynnie łączy się z oddechem, a uczestnicy przechodzą między kolejnymi pozycjami w spokojnym, świadomym rytmie. Regularna praktyka pomaga poprawić elastyczność, siłę, równowagę i świadomość własnego ciała, a skupienie na oddechu i wykonywanych ćwiczeniach sprzyja wyciszeniu i odprężeniu. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich – każdy ćwiczy zgodnie ze swoimi aktualnymi możliwościami i potrzebami.

Zumba – fitness z taneczną energią

Dolna sala fitness | Wtorek, godz. 19:00 i Czwartek godz. 20:00 – gr. początkująca |Wtorek, godz. 20:00 i Czwartek godz. 19:00 – gr. zaawansowana

Zumba łączy ćwiczenia fitness z tańcem i muzyką inspirowaną rytmami z różnych stron świata. Proste układy choreograficzne angażują całe ciało i pomagają poprawić kondycję oraz koordynację ruchową, a dynamiczna muzyka sprawia, że trening staje się przede wszystkim dobrą zabawą. Zajęcia są prowadzone w dwóch grupach – początkującej i zaawansowanej, dzięki czemu można dopasować poziom do swoich możliwości i doświadczenia.

Zdrowy Kręgosłup – zadbaj o sprawność i postawę

Dolna sala fitness |Środa, godz. 17:00 | Piątek, godz. 8:00

Zdrowy Kręgosłup to zajęcia dla osób, które chcą poprawić postawę ciała, wzmocnić mięśnie odpowiedzialne za stabilizację i zwiększyć sprawność ruchową. Podczas treningu wykorzystywane są ćwiczenia wzmacniające, rozciągające i mobilizujące, pomagające zmniejszyć napięcie mięśniowe i zadbać o lepszą jakość codziennego ruchu. Ćwiczenia wykonywane są z uwzględnieniem możliwości uczestników, dlatego zajęcia mogą być dobrym uzupełnieniem codziennej aktywności, szczególnie dla osób prowadzących siedzący tryb życia.

Body&Mind – zadbaj o ciało i dobre samopoczucie

Środa, godz. 18:00 - Dolna sala fitness | Piątek, godz. 18:30 - Górna sala fitness

Body&Mind łączy ćwiczenia wzmacniające i rozciągające z elementami relaksacji. Trening pomaga poprawić elastyczność, sprawność i świadomość własnego ciała, a spokojniejsze tempo zajęć pozwala również znaleźć chwilę na wyciszenie i oddech. To propozycja dla osób, które chcą połączyć aktywność fizyczną z regeneracją i zadbać zarówno o ciało, jak i dobre samopoczucie.

Informacje organizacyjne

Wszystkie zajęcia fitness odbywają się w Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób a na Zumbę do 40 osób, dlatego warto wcześniej zapoznać się z zasadami uczestnictwa i wybrać odpowiednią grupę. Każde z zajęć trwa około 50 minut.

Koszt jednorazowego wejścia na zajęcia wynosi 22 zł, a z Kartą Mieszkańca „wElblągu” – 20 zł. Bilety można kupić bezpośrednio przed zajęciami w kasie Lodowiska Helena. Na zajęcia warto zabrać wygodny strój sportowy, butelkę wody oraz ręcznik. W zależności od rodzaju treningu przydatna może być również własna mata.

Regularnie korzystasz z zajęć? Sprawdź ofertę karnetów MOSiR-u. Przy ich doładowaniu można otrzymać nawet 50% bonusu, a dzięki karnetowi łatwiej i szybciej opłacisz wejścia na obiekty MOSiR oraz zajęcia w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. Dowiedz się więcej o karnetach.