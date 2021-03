Wychowanek Ataku walczy o mistrzostwo Europy Wschodniej

W Tbilisi (Gruzja) odbywają się Mistrzostwa Europy Wschodniej U17 w siatkówce. W reprezentacji Polski gra wychowanek elbląskiego Ataku Szymon Patecki.

Jeszcze w barwach elbląskiego Ataku Szymon Patecki grał w półfinałach mistrzostw Polski młodzików w 2019 r. W tym samym roku siatkarz Ataku wraz z reprezentacją województwa warmińsko – mazurskiego zajął 5. miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Zis swoją siatkarską przygodę kontynuuje w gdańskim Treflu i reprezentacji Polski.

Dziś w biało – czerwonym stroju walczy z reprezentacją Polski U17 o mistrzostwo Europy Wschodniej. Tytuł ważny, bo zwycięzca turnieju awansuje na mistrzostwa Europy. Polacy mają już na koncie dwa zwycięstwa: 3:0 z Łotwą i 3:2 (po horrorze; Polacy przegrywali już 0:2) z Rosją. Dziś o 14:30 podopiecznych Konrada Copy zagrają ostatni mecz w grupie z reprezentacją Litwy.

Zwycięzcy grup (w drugiej grupie grają: Armenia, Białoruś, Gruzja, Estonia i Ukraina) zagrają bezpośredni finał o wyjazd na mistrzostwa Europy do Albanii (lipiec 2021). Gdyby Polakom nie udało się zakwalifikować do Albanii z Mistrzostw Europy Wschodniej, to pozostaje im walka w 2 rundzie kwalifikacji.

Ale wracając do Gruzji: Jeżeli Polacy wygrają swoją grupę, to w finale turnieju prawdopodobnie zagrają z Białorusią.