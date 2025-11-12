 Wycieczka rowerowa do Krzywca i Krzyżewa

Zapraszamy miłośników rowerowych przygód na listopadową Miejską Wycieczkę Rowerową, która zabierze ich do dwóch malowniczych warmińskich wsi, Krzywca i Krzyżewa. Ruszamy w niedzielę, 16 listopada, o godz. 10 z pętli na ulicy Ogólnej. Udział wydarzeniu jest bezpłatny.

Przed nami już przedostatnia w tym sezonie Miejska Wycieczka Rowerowa, która będzie prowadziła przez pagórkowate i malownicze drogi Wysoczyzny Elbląskiej. Uczestnicy udadzą się w 56 km trasę (zobacz mapę) przez Jagodnik, Milejewo, Majewo i Włóczyska do Krzywca. Następnie przejedziemy 4 km dobrej jakości drogą gruntową do Krzyżewa. W drodze powrotnej peleton przejedzie przez Pogrodzie, Hutę Żuławską i Ogrodniki, a wspólny przejazd zakończy się także na pętli przy ulicy Ogólnej.

Drogi, którymi poprowadzona została trasa to głównie nawierzchnie asfaltowe różnej jakości. Pojawią się także betonowe płyty oraz odcinki dróg gruntowych. Każdy uczestnik powinien zadbać o sprawny technicznie rower oraz zabrać podstawowe akcesoria, takie jak zapasową dętkę, łatki, pompkę i klucze. Z uwagi na zapadający szybko zmierzch proszę pamiętać o obowiązkowym oświetleniu roweru z przodu i z tyłu. Organizatorzy zalecają również jazdę w kasku oraz przypominają, że wycieczka odbędzie się niezależnie od pogody.

Na trasie najlepiej sprawdzą się rowery turystyczne, gravelowe lub MTB z działającymi przerzutkami – mile widziane są także rowery elektryczne. Prosimy także o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Zbiórka uczestników odbędzie się w niedzielę, 16 listopada, startujemy o godz. 10:00 z pętli na ulicy Ogólnej, a powrót planowany jest około godz. 15:00.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki, Urzędem Gminy w Elblągu, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.