Wycieczka rowerowa: Żuławy i Malbork

Miłośnicy dłuższych rowerowych wypraw nie będą mogli narzekać na brak wyzwań. W niedzielę, 2 sierpnia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na kolejną wycieczkę w ramach „Wakacji z MOSiR-em”. Tym razem uczestnicy wyruszą w kierunku Żuław, odwiedzając okolice lotniska wojskowego pod Malborkiem oraz wieś Klecie. Start o godz. 10:00 z Placu Słowiańskiego. Udział jest bezpłatny.

Przed rowerzystami około 57 kilometrów spokojnej, turystycznej jazdy. Trasa poprowadzi do Jegłownika, a następnie przez Ząbrowo i Królewo w stronę Malborka. W drodze powrotnej uczestnicy przejadą przez Stare Pole, Gronowo Elbląskie i Karczowiska Górne.

Tempo wycieczki będzie dostosowane do długości trasy i warunków na drodze – około 15 km/h. Po drodze zaplanowano krótkie przerwy na odpoczynek i zdjęcia, a dłuższy postój odbędzie się w Kleciu, gdzie będzie można zobaczyć zabytkowy dom podcieniowy. Na zakończenie, już tradycyjnie, na uczestników czeka wspólna chwila przy lodach w restauracji La Botte przy Bramie Targowej.

Trasa prowadzi głównie po asfalcie, ale nie zabraknie również odcinków z płyt betonowych, bruku oraz krótkiego fragmentu drogi gruntowej. Poradzą sobie na niej niemal wszystkie typy rowerów, z wyjątkiem modeli typowo szosowych.

Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny roweru i zabrać ze sobą podstawowe wyposażenie: zapasową dętkę, pompkę, łatki oraz zestaw kluczy. Organizatorzy rekomendują również jazdę w kasku i przypominają o odpowiednim ubiorze dostosowanym do pogody. Wycieczka odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

To propozycja dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas i odkrywać ciekawe zakątki regionu z perspektywy dwóch kółek. Jeśli planujecie kolejne letnie wyprawy, warto zajrzeć również do harmonogramu „Wakacji z MOSiR-em”, w którym nie brakuje bezpłatnych wydarzeń na całe wakacje.