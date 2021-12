Wygrane faworytów w GP 3x3

Czwarty turniej WAITW Grand Prix Elbląga w koszykówce 3x3 zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pokazał, które ekipy będą walczyć o najwyższe lokaty w tych rozgrywkach. Faworyci wygrywali swoje spotkania, natomiast w rywalizacji pomiędzy nimi dało się dostrzec mnóstwo ciekawych akcji.

WAITW Grand Prix Elbląga trwa i po kilku turniejach tabela główna imprezy odzwierciedla sportowe różnice pomiędzy poszczególnymi drużynami. Po każdym rozegranym turnieju w kolejnym rozstawione są cztery najlepsze zespoły. Na tę chwilę to one rzucają najcelniej. Cztery zwycięstwa z rzędu i pozycję lidera cyklu posiada na swoim koncie ekipa Jarlem, którą wspiera Przemysław Zamojski. Elblążanin, reprezentant Polski w tej formule koszykówki z ochotą uczestniczy w tych zawodach, a także postanowił przekazać profesjonalne piłki do 3x3. To wszystko sprawia, że liga jest coraz bardziej efektowna, co przekłada się na zadowolenie uczestników ze wspólnej zabawy i rywalizacji.

Przewaga lidera tabeli jest spora, ale walka toczy się o podział kolejnych medali. Po słabszym poprzednim turnieju zespół Żniwiarzy odbudował swoją pozycję w lidze. Drużyna w niebieskich koszulkach wygrała wszystkie spotkania w swojej grupie, natomiast w pojedynku finałowym zagrała bardzo dobrze z faworytem rozgrywek. To sprawiło, że ci gracze awansowali na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. A za nimi jest zgrany skład DDDMS, który skutecznie punktuje w każdym turnieju i buduje swoją pozycję, aczkolwiek wyprzedza ciekawą drużynę My Tylko Pobiegać tylko dzięki korzystnemu bilansowi bezpośrednich pojedynków. Poziom zawodów jest wysoki, zatem każdy zawodnik i każda zawodniczka może się sporo nauczyć. Szczegóły turnieju, galerie i tabela są dostępne na stronie mosir.elblag.eu.

Sponsorem rozgrywek Grand Prix 3x3 jest firma WAITW.