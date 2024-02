Wygrany mecz z Malborkiem

W poniedziałek, 26 lutego, na Lodowisku Helena w Elblągu odbył się przedostatni mecz ligowy KPOZHL w kategorii U14. Kije na lodzie skrzyżowali elbląscy Wikingowie z drużyną Alegre UKS Bombek Malbork.

Akcje rozgrywały się po obu stronach tafli lodowej, co przysporzyło wielu emocji kibicom obu drużyn. Finalnie wynik spotkania to 4:2 dla drużyny z Elbląga (0:1, 3:1, 1:0). Po stronie Wikingów rewelacyjnie na bramce pokazała się Justyna Adamczyk, która na co dzień gra i trenuje jako zawodniczka pola. Teraz musiała założyć bramkarskie rękawice w związku z nieobecnością głównego bramkarza drużyny. Jej imponująca skuteczność na poziomie 95,7% ogromnie przyczyniła się do sukcesu drużyny.

Strzelcy bramek: Michał Kantak 3, Nikodem Kisielewski 1 bramka oraz 1 asysta, Oskar Wierzchoń 2 asysty. W klasyfikacji kanadyjskiej asysta jest równie cenna co strzał na bramkę, ponieważ zawodnik asystujący niejednokrotnie wykonuje kluczową pracę, wprowadzając krążek do tercji przeciwnika, kreując akcję i dokonując precyzyjnego podania do strzelającego. Gole często są efektem tych właśnie starannie wypracowanych przez asystujących akcji. Choć zawodnicy mogą być skoncentrowani na zdobywaniu bramek, to najpiękniejsze i najbardziej widowiskowe momenty w hokeju często są rezultatem pracy zawodnika asystującego. Warto także podkreślić znakomitą grę w obronie, a w szczególności ofiarną postawę Maksymiliana Pawlyty. Jego działania na lodzie są nieocenionym wkładem w ogólny sukces drużyny, demonstrując, że solidna obrona jest tak samo ważna jak skuteczny atak.

W środę, 28 lutego, już ostatnie starcie ligowe w tym sezonie żaków starszych. Kto nie miał okazji zobaczyć Wikingów w akcji, zapraszamy na lodowisko Helena o godz. 19:45. Możemy obiecać, że emocji nie zabraknie.