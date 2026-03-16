Wyjątkowe koszulki na Bieg Piekarczyka

Przygotuj się na start w modnym stylu! Oficjalna koszulka XVII Biegu Piekarczyka trafiła właśnie do sprzedaży. W tym roku uczestnicy mają do wyboru dwie wersje kolorystyczne – granatową i białą – a materiał jest jeszcze bardziej dopasowany do potrzeb biegaczy: lekki, oddychający i komfortowy podczas treningów i startów. Kupisz ją tutaj.

Projekt koszulki nawiązuje bezpośrednio do charakterystycznych elementów Elbląga. Na grafice pojawia się panorama miasta z katedrą, a na plecach widoczna jest postać legendarnego Piekarczyka – bohatera, od którego wydarzenie wzięło swoją nazwę. Całość dopełniają dynamiczne linie symbolizujące trasę biegu przecinającą miejską przestrzeń.

W tegorocznej edycji przygotowano dwie wersje kolorystyczne koszulki – jasną i ciemną. Obie wykonane są z materiału o jeszcze lepszej jakości niż w poprzednich latach: lekkiego, oddychającego i dobrze sprawdzającego się zarówno podczas treningów, jak i startu w zawodach. Również specjalna forma nadruku grafiki gwarantuje jej trwałość.

Koszulki dostępne są w rozmiarach dla dorosłych (S–XXL) oraz dla dzieci (110–160 cm), dzięki czemu każdy uczestnik może wystartować w stroju przygotowanym specjalnie na tę edycję wydarzenia.

Sprzedaż prowadzona jest poprzez stronę elektronicznezapisy.pl i potrwa do 31 maja. Warto zamówić ją wcześniej, aby być gotowym na start i zachować wyjątkową pamiątkę z XVII Biegu Piekarczyka, który odbędzie się 14 czerwca.

Koszulka to nie tylko element sportowego stroju – to także symbol udziału w jednym z największych wydarzeń biegowych w mieście i znak, że jesteś częścią tej historii.

