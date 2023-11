Wyjazdowa przegrana Truso

Nie udało się piłkarkom ręcznym Energi MKS Truso Elbląg odnieść pierwszego zwycięstwa w rozrywach II-ligowych. Drużyna Maty Czapli w 4. kolejce rozegrała dobre spotkanie, jednak przegrała z UKS Vambresia Wąbrzeźno 26:30.

Pojedynek UKS Vambresia Wąbrzeźno z Energą MKS Truso był istotny dla obu ekip, bowiem nie zaznały jeszcze smaku zwycięstwa w II-ligowych rozgrywkach, zatem obie chciały zdobyć pierwsze punkty.

Wynik spotkania otworzyła Kinga Chochel i to tylko ta zawodniczka zdobywała bramki dla Truso w pierwszych minutach meczu. W 10. minucie rzuciła trzecią bramkę i tablica wyników wskazywała 5:3. Gospodynie były skuteczniejsze w ataku i chwilę później odskoczyły już na cztery gole. Elblążanki błyskawicznie odrobiły straty, zdobyły cztery bramki z rzędu i był remis 8:8. Niestety w drugim kwadransie pierwszej połowy podopieczne Matry Czapli do siatki trafiły zaledwie cztery razy, rywalki natomiast aż dziewięć, w tym czterokrotnie z linii 7, metra. Zespoły udały się na przerwę przy wyniku 17:12.

Drugą osłonę zawodów lepiej rozpoczęły przyjezdne. Do siatki trafiła Adrianna Ziemińska, Wiktoria Śliwińska oraz Aleksandra Gibert i przewaga Wąbrzeźna została zmniejszona do trzech goli. Zaraz jednak miejscowe piłkarki wróciły na dobrą ścieżkę, zaczęły trafiać raz za razem i w 42. minucie prowadziły 21:15, by kilka akcji później powiększyć prowadzenie do siedmiu trafień. Elblążanki nie rezygnowały z walki, ciężar zdobywania bramek wzięła na swoje barki Otylia Szulc, a gdy gola dołożyła Aleksandra Golon, było 24:20. Przez kilka kolejnych minut bramki padały naprzemiennie, do wyniku 27:22. Kolejne trzy gole pały łupem elblążanek i można było jeszcze mieć nadzieję na szczęśliwe zakończenie Truso Niestety w ostatnich minutach lepiej spisywały się miejscowe szczypiornistki, które ostatecznie wygrały 30:26.

- Nasza drużyna ciągle zbiera doświadczenie, uczymy się na błędach i staramy się ich nie powtarzać. Dzisiaj rozegrałyśmy jeden z naszych lepszych meczów w II lidze. Nadal czekamy na trzy punkty i wierzymy, że niedługo się to wydarzy. Jako drużyna motywujemy się nawzajem i idziemy do przodu - powiedziała po meczu bramkarka Truso Zuzanna Górska.

UKS Vambresia Wąbrzeźno - Energa MKS Truso Elbląg 30:26 (17:12)

Truso: Górska, Owczarek - Kowalska 6, Szulc 3, Ziemińska 3, Kolasa 3, Jankowska 3, Chochel 3, Gibert 2, Golon 1, Śliwińska 1, Mikołajczyk 1, Fudal, Potorska.

