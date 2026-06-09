Wyniki Czwartków Lekkoatletycznych

Zakończyła się X edycja zawodów, z cyklu Czwartków Lekkoatletycznych w Elblągu. Uczestniczyło w niej wielu zawodników i zawodniczek z miejscowych szkół, a także goście z regionu. Przedstawiamy końcowe wyniki imprezy.

Najlepsi w poszczególnych konkurencjach otrzymali medale. W każdej z czterech dyscyplin nagrodzono trójkę najlepszych. Rywalizacja trwała na przestrzeni 4 zawodów, w roku szkolnym 2025/26. Dzieci i młodzież mierzyli się z biegiem na 60 m, 300 m, 600 m, w skoku wzwyż, w dal oraz w rzucie piłeczką palantową.

Wręczono także statuetki dla tych najczęściej obecnych, z dedykacją „Systematyczny i Wytrwały". Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy wyróżnionym. Te osoby, które nie odebrały swoich medali lub statuetek, mogą to zrobić w hali MOS, przy ul. Kościuszki 77A. Kontakt: 55 625 84 22.

Wyniki dostępne tutaj.

Organizatorzy:

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu

Miasto Elbląg

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży" w Warszawie, ul. Hoża 27/6 (strona www.czwartki.pl).