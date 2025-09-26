Wyniki czwartków z lekkoatletyką

fot. MOS w Elblągu

Za nami X edycja Czwartków Lekkoatletycznych w Elblągu. Na stadionie przy ul. Saperów rywalizowało i bawiło się „królową sportu” ponad 80 zawodników i zawodniczek w różnych kategoriach wiekowych. Zdjęcia.

Uczestnicy, dopingowani przez trenerów i rodziców, skorzystali z ładnej pogody i próbowali swoich sił w biegach, rzucie piłeczką palantową, skoku w dal i skoku wzwyż. Wyniki opublikujemy na początku przyszłego tygodnia. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejne zawody, już na wiosnę 2026 roku. Wyniki czwartków lekkoatletycznych.

Michał Libuda