Wyniki Elbląg Cup 2022

Za nami kolejny, bo już XXIV Elbląg Cup 2022- Otwarte Mistrzostwa Polski w pięciu dyscyplinach - tenis stołowy, rolki, judo, siatkówka i boccia. Trzy dni zmagań (9-11września) przyniosły wiele medali oraz radości z samych startów, w których pomagało 10 wolontariuszy.

Wyniki w poszczególnych dyscyplinach.

Rolki

Do zmagań na torze wrotkarsko-łyżwiarskim Kalbar w Elblągu przystąpiło 8 osób na dystansie 333m, 666m. Do turnieju zawodników IKS ATAK przygotowywała trener Aneta Rękas-Woźna.

Mężczyźni: Dystans 333m i 666m

1 miejsce Michał Weroński

2 miejsce Michał Bryl

2 miejsce Tomasz Żbikowski

Kobiety: Dystans 333m i 666m

1 miejsce Maja Buczyńska

2 miejsce Agnieszka Strąk

3 miejsce Natalia Miękus

Tenis stołowy

Do zmagań na Sali Mlexer w Elblągu przystąpiło 21 osób, przydzielonych do odpowiednich grup startowych, mecze rozegrane systemem każdy z każdym w grupach. Do turnieju zawodników IKS ATAK przygotowywał trener Ryszard Grzelak.

Grupa wózki

1 miejsce Sylwester Flis

2 miejsce Grzegorz Żukowski

3 miejsce Andrzej Bewicz

Grupa kobiety

1 miejsce Katarzyna Ziółkowska

2 miejsce Karolina Rychlak

3 miejsce Izabela Kupisz

Grupa A

1 miejsce Grzegorz Demczuk

2 miejsce Robert Pal

3 miejsce Paweł Burzykowski

Grupa B

1 miejsce Piotr Wawryn

2 miejsce Łukasz Kupisz

3 miejsce Jarosław Kapecki

Grupa C

1 miejsce Michał Bryl

2 miejsce Kamil Obuchowski

3 miejsce Krzysztof Burzykowski

Boccia

Do zmagań na HSW w Elblągu przystąpiło 25 par dwuosobowych, mecze rozegrane systemem każdy z każdym w grupach. Do turnieju zawodników IKS ATAK przygotowywali trenerzy: Aneta Rękas-Woźna oraz Aleksandra Wojtaszek.

GRUPA A

1 miejsce: Grzegorz Ciszałowicz + Andrzej Bewicz

2 miejsce: Natalia Miękus + Maria Mierzwińska

3 miejsce: Sebastian Szydlik + Daniel Dawid

GRUPA B

1 miejsce: Marta Gruszczyńska + Kamil Grdeń

2 miejsce: Rudnicka Jadwiga + Sobierajska Elżbieta

3 miejsce: Monika Nowak + Paulina Zielińska

GRUPA C

1 miejsce: Kamil Grzanka + Jan Skapowicz

2 miejsce: Adrianna Grabowska + Karolina Rychlak

3 miejsce: Agata Miętek + Paweł Jakubiak

GRUPA D

1 miejsce: Anna Rybicka + Tomasz Gereluk

2 miejsce: Estera Kubicka + Michał Warno

3 miejsce: Strąk Agnieszka + Tomasz Żbikowski

GRUPA E

1 miejsce: Oliwier Głowiński + Mirek Kostka

2 miejsce: Paweł Burzykowski + Krzysztof Burzykowski

3 miejsce: Lidia Artymiak + Dastin Kulik

Siatkówka

Do rywalizacji przystąpiły trzy zespoły IKS ATAK Elbląg dwa zespoły oraz Syrenki-Warszawa. Rozgrywki odbyły się systemem każdy z każdym. Zawodników IKS ATAK do zawodów przygotowywał Jakub Hryniewicz

Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce IKS ATAK I

2 miejsce Syrenki-Warszawa

3 miejsce IKS ATAK II

Judo

Na tatami zmierzyło się 20 judoków. Starty poprzedził trening obserwowany, który miał na celu przydzielenie zawodników do odpowiednich grup sprawnościowych. Wyniki poszczególnych grup:

GRUPA A

1 miejsce: Daniel Dawid

2 miejsce: Kinga Kapełuś

3 miejsce Marek Kostka

GRUPA B

1 miejsce: Rafał Topolski

2 miejsce: Mateusz Bielecki

3 miejsce Sebastian Szydlik

GRUPA C

1 miejsce: Adam Wiśniewski

2 miejsce: Marcin Liszcz

3 miejsce Konrad Szumski

GRUPA D

1 miejsce: Michał Piróg

2 miejsce: Maria Mierzwińska

3 miejsce Emila Wierzbicka

GRUPA E

1 miejsce: Mirek Kostka

2 miejsce: Katarzyna Ziółkowska

3 miejsce: Dastin Kulik

Zawodników IKS ATAK Elbląg do turnieju przygotowywali trenerzy Paulina Dąbrowska i Michał Dąbrowski. Obsada sędziowska sprawowała opiekę nad przepisowym i bezpiecznym przebiegiem zawodów. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe gadżety, medale oraz puchary.