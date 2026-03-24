Wyniki pokaże nowa tablica

Tablica wyników w hali sportowej przy ul. Kościuszki uległa zniszczeniu. Tymczasem w najbliższą sobotę (28 marca) powinien tam odbyć się mecz Elbasketu z Basketem Kruszwica w II lidze koszykówki, bez tablicy grać się nie da. Jak ten problem zostanie rozwiązany?

Tablica wyników w hali przy ul. Kościuszki przez kilkanaście lat wiernie pokazywała sukcesy i porażki elbląskich drużyn. Więcej nie pokaże, bo uległa zniszczeniu. Z naszych informacji wynika, że po ostatnim meczu koszykarzy doszło do przepalenia się większości jej podzespołów.

Hanna Szuszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Sportowymi (hala przy ul. Kościuszki jest jego częścią), podjęła decyzję o zakupie nowej, bardziej nowoczesnej tablicy. Jej koszt oscyluje pomiędzy 25-30 tys. zł.

- Oczywiście są też droższe, zdecydowaliśmy się jednak na wersję, z której można korzystać przy okazji meczów piłki ręcznej i koszykówki – wyjaśnia Hanna Szuszkiewicz.

Koszt nowej tablicy poniosą: szkoła i zainteresowane kluby sportowe.

Szkoła ma na wyposażeniu małą tablicę wyników, problem w tym, że z niej nie można korzystać przy okazji meczów koszykówki. A elbląskim koszykarzom do zakończenia sezonu pozostało jedno domowe spotkanie – w sobotę (28 marca) podejmują Basket Kruszwica. To jest ostatnia kolejka II ligi, w związku z tym wszystkie mecze muszą rozpocząć się o tej samej porze, w sobotę o godzinie 18. Polski Związek Koszykówki zgodził się na przeniesienie meczu do Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Korczaka, która „koszykarską” tablicę wyników ma.

Mecze Mini Elbasketu (turniej koszykówki do lat 12) zostaną zakończone do godziny 16. Mecz Elbasketu z Basketem Kruszwica rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp wolny.