Wyrównana liga 3x3

Siódmy turniej WAiTW Grand Prix w koszykówce 3x3 dostarczył jeszcze więcej emocji. Coraz ciekawsza staje się walka o mistrzostwo i brązowy medal. Kilka zespołów nadal jest w grze. Zobacz zdjęcia.

Turniej amatorskich drużyn w koszykówce trzyosobowej coraz bliżej rozstrzygnięcia. W ciągu dziesięciu turniejów poznamy najsilniejszą elbląską ekipę w tej odmianie dyscypliny. Każdy turniej daje coraz więcej odpowiedzi, ale wyrównany poziom gry rywalizujących zespołów sprawia, że trudno jest wytypować faworytów do podziału medali.

W tym turnieju, rozegranym w sali Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu, drużyny zostały podzielone na dwie grupy. W każdej znalazły się po dwa rozstawione zespoły i to one grały w fazie półfinałowej zawodów. To dodało atrakcyjności rywalizacji. W efekcie trzecią pozycję zajęli Amatorzy, pokonując My Tylko Pobiegać, dla których było to najwyższe miejsce w tym sezonie. Najlepszą ekipą okazali się ABC, ogrywając Stalowych.

Te dwa zespoły mają w tabeli głównej po 155 punktów, zatem walka o złoto będzie bardzo wymagająca. Na trzeciej lokacie znajdują się Żniwiarze z dorobkiem 100 punktów, ale gonią ich ekipy My Tylko Pobiegać, Amatorów i Dinosaurs Pro. Turniej finałowy odbędzie się 29 marca w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR.

