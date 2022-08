Wyścigi na Kalbarze dla dzieci i dorosłych

Hulaj-Nóżka za nami, ale wszystkich fanów jazdy na rowerkach biegowych, hulajnogach i rolkach zapraszamy ponownie na atrakcyjną imprezę. W sobotę, 20 sierpnia, od godziny 11 na Torze Wrotkarskim Kalbar wystartują bowiem zawody o nazwie „Kalbar na okrągło” w ramach Wakacji z MOSiR-em. Na starcie pojawią się zarówno dzieci, jak i dorośli. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy.

Imprezę rozpoczną dzieci, poruszający się na rowerkach biegowych. One pojadą na dystansie 150 metrów. Później na torze pojawią się najmłodsi amatorzy hulajnóg. Dla nich przygotowano trasy 200 i 333 metrowe (1 okrążenie na torze). Wszystkie dzieci będą startować wspólnie w danej kategorii wiekowej (system startów będzie jednak zależał od liczby osób w danej kategorii). Następnie dzieci i młodzież będą ścigać się na rolkach. Ci uczestnicy, od 7-15 lat, będą rywalizować na dystansie 333 metrów (1 okrążenie na torze). Każdy otrzyma pamiątkowy medal, a trójka najszybszych w danej kategorii także dodatkową niespodziankę.

Dla starszej młodzieży i dorosłych odbędą się starty tylko na rolkach. Przygotowane zostaną oddzielne klasyfikacje dla kobiet i mężczyzn. W każdej z tych kategorii uczestnicy pojadą na dwa okrążenia toru. Trzy najszybsze osoby otrzymają statuetki.

Zgłoszenia do zawodów „Kalbar na okrągło” przyjmowane są do piątku, 19 sierpnia, do godz. 12, poprzez wypełnienie formularza Google. Formularz dla dzieci na rowerkach biegowych, hulajnogach i rolkach dostępny jest tutaj. Natomiast formularz dla młodzieży i dorosłych na rolkach tutaj. Regulamin imprezy dostępny jest tutaj.

Impreza przeprowadzona będzie według przykładowego programu (dopuszczalne są przesunięcia czasowe, wynikające ze specyfiki organizacji):

10:00-11:00 – Biuro Zawodów, punkt informacyjny, zapisy, wydawanie numerów

10:50-10:55 – Otwarcie zawodów, przywitanie uczestników, odprawa techniczna

11:00-11:15 – start dzieci na rowerkach biegowych (dzieci do 2 lat) i dekoracja (dopuszcza się start z rodzicami/opiekunami)

11:20-12:20 – start dzieci na hulajnogach w poszczególnych kategoriach wiekowych (dzieci 3-4 lata, dopuszcza się start z rodzicami/opiekunami, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat) i dekoracja

12:25-12:55 – start dzieci na rolkach w poszczególnych kategoriach wiekowych (7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat) i dekoracja

13:00-13:30 – start dorosłych na rolkach w poszczególnych kategoriach ( 16+ kobiety, 16+ mężczyźni) i dekoracja.

Obowiązywać będzie limit uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. W dniu zawodów także będzie możliwość zapisania się, gdy będą jeszcze wolne miejsca.