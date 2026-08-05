Wyścigi Smoczych Łodzi ponownie na rzece Elbląg

W sobotę, 22 sierpnia, w ramach XX Elbląskiego Święta Chleba, na wodzie ponownie pojawią się Smocze Łodzie. Wraz z nimi sportowe emocje, które rozgrzeją zarówno zawodników, jak i kibiców zgromadzonych na Bulwarze Zygmunta Augusta. Podejmij próbę i wystartuj z drużyną w kategorii FUN lub SPORT.

O zwycięstwie decydować będzie rytm, precyzja i pełna synchronizacja całej drużyny. Do udziału w zawodach zapraszamy grupy znajomych, firmy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne. To propozycja zarówno dla tych, którzy chcą powalczyć o zwycięstwo, jak i drużyn, które przede wszystkim stawiają na dobrą zabawę i wspólne spędzenie czasu.

Rywalizacja odbywać się będzie w dwóch kategoriach: SPORT i FUN. Na starcie może pojawić się łącznie 18 drużyn – po 9 w każdej kategorii. Każda załoga składa się z 10 zawodników wiosłujących oraz dobosza, który nadaje rytm całej drużynie. Dodatkowo każda ekipa może zgłosić 3 zawodników rezerwowych. Trasa wyścigów prowadzić będzie rzeką Elbląg, na odcinku pomiędzy Mostem Wysokim a Mostem Niskim. O zwycięstwie zdecyduje nie tylko siła, ale przede wszystkim tempo, współpraca i perfekcyjne zgranie całej załogi.

ZAPISY

Udział w zawodach jest bezpłatny, jednak liczba drużyn jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dla kategorii SPORT i FUN. Pełną listę uczestników należy przesłać na adres imprezy@mosir.elblag.eu do 18 sierpnia.

W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu startu ukończą 14 lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Na trzy najlepsze osady w każdej kategorii czekają puchary i medale, a wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo wyróżniona zostanie załoga z najlepszym czasem spośród wszystkich rozegranych biegów.

O bezpieczeństwo uczestników zadba sternik obecny na każdej łodzi oraz wodny patrol. Szczegółowe informacje oraz regulamin zawodów dostępne są na stronie mosir.elblag.eu.

Wyścigi Smoczych Łodzi to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim wspólne przeżywanie emocji na wodzie. W sobotę, 22 sierpnia, warto więc pojawić się nad rzeką Elbląg i zobaczyć z bliska, jak kilkunastoosobowe załogi walczą o każdą sekundę. Wszystko to w wyjątkowej atmosferze Elbląskiego Święta Chleba.

Organizatorzy: Miasto Elbląg oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu