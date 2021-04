Wysokie zwycięstwo Olimpii rocz. 2007

Miniony weekend dla naszego województwa oznaczał restart rozgrywek młodzieżowych. Po zniesieniu lockdownu zagrali m.in. trampkarze Olimpii z rocznika 2007.

Żółto-biało-niebiescy rywalizują w lidze C2 Trampkarz (RW) “ProTrainUp Ekstraklasa”, w której występuje 9 zespołów. Drużyny zdążyły rozegrać pierwszą kolejkę w marcu (Olimpia wygrała 2:0 z UKS Mały Jeziorak), następnie ze względu na decyzje rządowe nie odbyły się zaplanowane kolejki od 2 do 6.

W nowym wariancie zdecydowano się kontynuować rozgrywki od 7 kolejki (24/25 kwietnia), a następnie rozegrać zaległe spotkania, po czym zakończy się faza zasadnicza. Następnie zaplanowany jest jeden mecz rewanżowy pomiędzy dwoma pierwszymi drużynami. O awansie do baraży o CLJ U-15 zdecyduje suma punktów z fazy zasadniczej i ostatniego meczu

Olimpia wznowiła sezon od spotkania ze Startem Nidzica. Mecz przebiegał pod dyktando żółto-biało-niebieskich.

- Długo utrzymywaliśmy się przy piłce starając się często zmieniać kierunek gry, bowiem goście bronili się całym zespołem na własnej połowie. - mówi trener Olimpii rocznika 2007 Rafał Starzyński.

Ostatecznie elblążanie wygrali aż 11:0. Bramki strzelali: Krystiania Kiełpiński 5, Alex Aniśkowicz 2, Adam Rychter, Alan Antczak, Igor Wityczyn, a jedna była autorstwem zawodnika drużyny gości.

- Cieszy fakt efektownego zwycięstwa po powrocie na boisko, aczkolwiek jasno trzeba stwierdzić, że goście nie zmusili nas do wielkiego wysiłku. Przez całe spotkanie nie byli w stanie ani razu zagrozić naszej bramce. W związku z tym do wyniku podchodzimy bardzo spokojnie, nie zachwycamy się i pracujemy dalej nad poprawą naszej gry, ponieważ w następnej kolejce czeka nas wyjazd do Olsztyna, gdzie zagramy z dużo mocniejszym rywalem - Żuri - zakończył Starzyński.

